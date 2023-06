Prigożyn. Ciężki młot Putina

– Zostaniemy państwem afrykańskim, w którym jacyś wielcy faceci będą czerpać zyski ze sprzedaży gazu, ropy i miedzi – mówił, cytowany przez nowosybirski portal ngs.ru. Jego najemnicy od wielu lat są obecni w wielu afrykańskich krajach. Pozyskują tam fundusze dla Kremla, m.in. eksploatując kopalnie złota i diamentów.

Opricznik Putina

Nie każdy może trafić na spotkanie z Prigożynem. O możliwość udziału w Niżnym Nowogrodzie ubiegała się moskiewska ekipa CNN, ale otrzymała odmowę. W komunikacie służba prasowa Prigożyna stwierdziła, że jest to „zamknięte spotkanie”, podczas którego szef Grupy Wagnera przekazuje mieszkańcom „prawdziwe informacje o sytuacji” oraz „mobilizuje społeczeństwo”. Część rosyjskich obserwatorów uznała, że Prigożyn postanowił wkroczyć do polityki, ale były kucharz Putina (jego firma cateringowa obsługiwała Kreml) temu stanowczo zaprzeczył. Obecnie jest jednym z nielicznych w Rosji, którzy otwarcie krytykują resort obrony i osobiście Siergieja Szojgu.

– Jest człowiekiem Putina. Chociażby dlatego, że wciąż żyje i jest na wolności. Za otwartą krytykę rosyjskiej armii w świetle tamtejszego prawa grozi nawet 15 lat więzienia. A on przecież bardzo ostro krytykuje przedstawicieli rosyjskiego resortu obrony. Jest chroniony przez gospodarza Kremla, bo jest użyteczny chociażby do mobilizowania wojskowych dowódców. Dzięki niemu Putin za niepowodzenia na froncie zawsze może zrzucić winę na tak zwanych bojarów – mówi prof. Agnieszka Legucka z PISM. Dlatego w Rosji jest często nazywany przez niezależnych publicystów „opricznikiem”, którzy niegdyś podlegali carowi i wykonywali jego bezpośrednie rozkazy. Kojarzy się też z młotem, gdyż w sieci krąży nagranie egzekucji jednego z „wagnerowców” uznanego przez swoich byłych kolegów za „zdrajcę”.

– Ma to też wymiar międzynarodowy, bo Moskwa w ten sposób sugeruje i straszy, że na Kreml może się wprowadzić ktoś taki jak Prigożyn. Po za tym może to też być elementem dezinformacji, gdyż patrząc na zachowanie Prigożyna, można odnieść wrażenie, że rosyjski system się chwieje. W moim przekonaniu nie jest on niezależnym graczem, jest całkowicie zależny od Putina – dodaje prof. Legucka.