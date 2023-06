Prigożyn: Warunek zwycięstwa? Przywrócić karę śmierci

Prigożyn uważa, że najważniejszą rzeczą w każdej wojnie jest zrozumienie algorytmu działań wroga.

- Jeśli rozumiesz algorytm działań wroga, jesteś bogiem wojny. Ukraina studiuje nasz algorytm. Rozumieją, że nasz algorytm to jeden „śpiący dziadek”, drugi „śpiący dziadek” i dopóki „dziadkowie” się nie obudzą, nikt nie może nic zrobić, bo wszystko musi być z nimi skoordynowane, bo oni są świetni - mówił szef Grupy Wagnera.

Zapowiedział, że do 5 czerwca jego ludzie wycofają się z Bachmutu, pozostawiając miasto w rękach regularnej armii.

Najemnicy potrzebują co najmniej miesiąca, a jeszcze lepiej dwóch na odpoczynek i regenerację sił, bo, jak mówił, walki o Bachmut były trudny zadaniem i nie jest tajemnicą, że "wielu doświadczonych dowódców zginęło w tej maszynce do mięsa". Ma to być niezbędne, bo najprawdopodobniej następnym zadaniem Grupy Wagnera będzie obrona terytorium Rosji.

- Teraz musimy lizać rany - powiedział Prigożyn.