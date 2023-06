Prezydent Zełenski: Ukraina nie wciągnie żadnego kraju NATO w wojnę

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 464 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że obowiązkiem władz lokalnych jest zapewnienie mieszkańcom Ukrainy dostępu do schronów przez całą dobe.

- Jesteśmy rozsądnymi ludźmi i rozumiemy, że nie wciągniemy żadnego kraju NATO w wojnę. Ukraina nie będzie członkiem NATO, dopóki trwa ta wojna. I nie dlatego, że nie chcemy, ale dlatego, że jest to niemożliwe - powiedział Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Estonii Alarem Karisem.

Reklama

Według prezydenta Ukrainy, obecnie gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy są sankcje, gwarancje finansowe i broń.

- To, co mamy dzisiaj, nie jest w dokumentach, ale w rzeczywistości. Ale jeśli chcemy, aby było to na papierze, powinno wyraźnie stwierdzać, że towarzyszy im coś konkretnego, te gwarancje bezpieczeństwa są ważne dla Ukrainy do czasu wprowadzenia głównej gwarancji - członkostwa w NATO - mówił ukraiński prezydent.