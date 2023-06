Atak na Rosję: co z szafirami

- Główna produkcja, 98 proc. produkcji skupiono w na południu Rosji, w Stawropolu – przeczy jednak ekspert Oleg Izumrudow. – W obwodzie biełgorodzkim znajduje się tylko centrum szkoleń Monokrystalu i ich laboratorium naukowe, pracujące nad półprzewodnikami. Tam nie ma tej produkcji, o której wszyscy gadają – dodał.

Ale z samego Szebekino napływają informacje, sprzeczne z kolei z opinią Izumrudowa. – Tu nikt nie zwracał uwagi na robotników. Nie zważając na ostrzał, szefowie kazali nam napychać rękoma szafiry do worków. Oni sami uciekli, a my ładowaliśmy worki na ciężarówki – mówił jeden z pracowników, który jeszcze 1 czerwca uciekł z miasta do pobliskiego Biełgorodu.

W zeszłym roku, tuż po wybuchu wojny Rosja zagroziła ograniczeniem eksportu sztucznych szafirów, by właśnie uderzyć w Apple. – Nie wiadomo, co obecnie się dzieje z kontraktem Monokrystalu z Amerykanami – mówi jeden z rosyjskich ekspertów ekonomicznych.

Do samego miasta atakujące oddziały rosyjskich ochotników nie dotarły. Walki rozgorzały o pobliską Niżną Tawołżankę, tam natarcie zostało zatrzymane. Ale ostrzał artyleryjski sięgał Szebekino, w którym Rosjanie koncentrowali swoje oddziały. Wydaje się jednak, że prowadzono go pociskami kierowanymi, bowiem w najgorętszej fazie walk nie było ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej. Za to zniszczono wiele budynków przemysłowych, w których rosyjska armia ukrywała swoją broń.

Mimo bowiem, że Szebekino jest niewielką miejscowością (o połowę mniejszą od ukraińskiego Bachmutu) skoncentrowanych tam było ponad 20 zakładów przemysłowych, w tym produkujące maszyny rolnicze czy Bonduelle-Kubań. Najważniejszym był Monokrystal, ale w Rosji najbardziej znane były miejscowe zakłady produkujące makaron.

- Nie ma mowy o jakichś pracujących zakładach. Ludzie pouciekali z miasta. Tam zostali głównie tylko starcy. Żadne przedsiębiorstwo nie działa, wszystko zamknięte: sklepy, apteki. Nie działa transport – mówi jedna z ewakuowanych mieszkanek.