Blinken: Rosja mówiła o drugiej armii świata. Teraz to druga armia na Ukrainie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 464 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że obowiązkiem władz lokalnych jest zapewnienie mieszkańcom Ukrainy dostępu do schronów przez całą dobe.

W swoim wystąpieniu w stolicy Finlandii Antony Blinken nazwał wojnę Rosji przeciwko Ukrainie "strategiczną porażką", która zmniejszyła "militarną, gospodarczą i dyplomatyczną potęgę Rosji oraz jej wpływy na nadchodzące lata".

Blinken wezwał do wzmocnienia Ukrainy i pokoju między dwoma krajami, odrzucił wezwania do zawieszenia broni do czasu, gdy Rosja kontroluje ziemie, które zagarnęła we wschodniej Ukrainie.

- To legitymizowałoby zagarnięcie ziemi przez Rosję. Byłoby to nagrodą dla agresora i karą dla ofiary - powiedział.

- Zawieszenie broni, które po prostu zamraża istniejące linie i pozwala Putinowi skonsolidować kontrolę nad terytorium, które zajął, odpocząć, dozbroić się i ponownie zaatakować, nie jest sprawiedliwym i trwałym pokojem - powiedział.