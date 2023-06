"Ewakuacje, uwaga Putina i opisywanie przez resort obrony rajdów jako próby inwazji na terytorium Rosji wskazuje, że Kreml próbuje wykorzystać te ograniczone rajdy, aby wesprzeć działania informacyjne dotyczące przedstawienia wojny na Ukrainie jako egzystencjalnego zagrożenia, by zdobyć poparcie społeczne dla przedłużającej się wojny" - ocenia ISW.



Think tank cytuje też wpływowego blogera wojskowego, Igora Girkina, przedstawiciela rosyjskich nacjonalistów, który krytykuje władze za to, że nie przestawiły gospodarki na tryb wojenny i nie wprowadziły stanu wojennego. Zdaniem Girkina takim działaniem Rosja okazała słabość i zachęciła Ukrainę do prowadzenia operacji na terytorium Rosji.

Girkin uważa też - pisze ISW - że Kreml za późno zareaguje na najazdy na terytorium Rosji i że poparcie Rosjan dla władz kraju do tego czasu stopnieje.

Inny bloger krytykuje Putina za to, że ten udaje, iż w rejonie miasta Szebekino wszystko jest w porządku.



Są też głosy - pisze think tank - że rajdy na terytorium obwodu biełgorodzkiego to próba odciągnięcia rosyjskich wojsk z innych ważnych odcinków frontu przed kontrofensywą.