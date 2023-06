Brytyjski minister: Ukraina może zająć Krym do końca roku

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 464 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że obowiązkiem władz lokalnych jest zapewnienie mieszkańcom Ukrainy dostępu do schronów przez całą dobe.

- Widzieliśmy już na polu bitwy, że jeśli uderzysz w rosyjskie wojska w niewłaściwym miejscu, to faktycznie poniosą one klęskę. Można wysłać dziesiątki tysięcy młodych ludzi na śmierć, co oni robią, ale nie można poskładać czołgów i systemów uzbrojenia, których potrzebują - powiedział.

W ostatnich miesiącach politycy na Zachodzie zaczęli wątpić w zdolność Ukrainy do przeprowadzenia skutecznej kontrofensywy. W kwietniu szef Połączonych Sztabów USA, Mark Milley, powiedział, że Kijów prawdopodobnie nie będzie w stanie odzyskać terytorium zajętego przez wojska rosyjskie w tym roku.

Sceptyczna prognoza dla nadchodzącej ofensywy została również przedstawiona przez amerykański wywiad - jak wynika z dokumentów Pentagonu, które wyciekły do internetu.