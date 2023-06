Chiny apelują o to, by nie przekazywać broni Ukrainie

- Chiny wierzą, że jeśli naprawdę chcemy skończyć wojnę, ratować życia i doprowadzić do pokoju, jest ważne, aby wstrzymać wysyłanie broni na pole walki, bo inaczej napięcie będzie tylko rosło - powiedział Li, cytowany przez AP.



Li zaprzeczył przy tym doniesieniom mediów, że proponowane przez niego zasady zawieszenia broni przewidywały pozostawienie okupowanych części Ukrainy pod kontrolą Rosji (na co Kijów się nie zgadza). Stwierdził jedynie, że Pekin "zrobi wszystko", by złagodzić napięcie.

Ryzyko eskalacji w wojnie rosyjsko-ukraińskiej jest wciąż duże Li Hui, specjalny wysłannik Chin ds. stosunków euroazjatyckich

- Czujemy, że jest duża różnica między stanowiskami obu stron (Rosji i Ukrainy - red.) - mówił też.



Li poinformował też, że Chiny rozważają wysłanie kolejnej delegacji do Europy, by "zaangażować się w dialog w sprawie rozwiązania kryzysu ukraińskiego". Dyplomata nie wskazał jednak do jakich krajów miałaby udać się chińska delegacja.



- Ryzyko eskalacji w wojnie rosyjsko-ukraińskiej jest wciąż duże - powiedział Li dodając, że "wszystkie strony muszą podjąć zdecydowane działania, aby uspokoić sytuację" i zapewnić bezpieczeństwo elektrowni jądrowych.