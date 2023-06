Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 464 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że obowiązkiem władz lokalnych jest zapewnienie mieszkańcom Ukrainy dostępu do schronów przez całą dobe.

Moskwa wielokrotnie oskarżała Waszyngton, że polityka Stanów Zjednoczonych zmierza do eskalacji konfliktu poprzez dostarczanie broni Ukrainie, a długoterminowym celem Zachodu jest zniszczenie Rosji.

Blinken: Popieramy pokój, będziemy uzbrajać Ukrainę

USA wielokrotnie deklarowały jednak, że nie popierają uderzeń ukraińskiej armii na terytorium Rosji, a celem dostaw uzbrojenia dla Ukrainy jest pomoc Kijowowi w obronie terytorium kraju przed rosyjską armią, po tym jak 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła niesprowokowaną wojnę najeźdźczą przeciwko sąsiadowi.



Blinken w Finlandii oświadczył, że Waszyngton wspiera inicjatywy innych krajów, które mają doprowadzić do zakończenia konfliktu o ile "stosują się one do Karty Narodów Zjednoczonych" i "utrzymują suwerenność, integralność terytorialną i niepodległość Ukrainy".