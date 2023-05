Kontratak Ukrainy. „Kwestia czasu. Kijów wziął teraz na cel ego Putina”

Mimo że główny atak nadal jeszcze się nie zaczął, to w centralnej części frontu, wokół Bachmutu, trwają ciężkie starcia. Ukraińskim oddziałom udało się odrzucić Rosjan na południe i północ od miasta. Teraz jednak to Rosjanie przeszli do ataku i próbują otoczyć atakujących Ukraińców oraz usunąć zagrożenie skrzydeł swego ugrupowania w Bachmucie. Na razie zostali powstrzymani.

Tymczasem… rosyjska armia skupuje cywilne drony z rynku. Ich sprzedaż wzrosła 13,5-krotnie w ciągu pierwszego kwartału, choć na większości terytorium obowiązuje zakaz ich używania.