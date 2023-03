– To miał być jego pożegnalny wieczór w Teheranie. Po sześciu latach pracy dla organizacji humanitarnych zajmujących się pomocą dla afgańskich uchodźców Olivier Vandecasteele postanowił wrócić do Belgii. 24 lutego 2022 roku, dzień przed wyjazdem, poszedł pożegnać się z przyjaciółmi. Zamówili do domu pizzę, ale zamiast dostawcy pojawiło się kilku uzbrojonych cywilów. Belg został przewieziony w nieznane miejsce i oskarżony o szpiegostwo.

Reklama

Od tego czasu ma ograniczony kontakt z ambasadą belgijską i rodziną. Zaledwie trzy razy spotkał się z ambasadorem, kilka razy rozmawiał z rodzicami i siostrami przez WhatsApp. Rodzina przekonuje, że jest w złym stanie – przebywa w zimnej celi, bez dostępu do lekarza.

Zgoda na wymianę więźniów wzbudziła obiekcje ze strony irańskiej opozycji

Jego gehenna może się wkrótce skończyć. Belgijski sąd konstytucyjny dał zielone światło dla nowego prawa, które pozwoli na wymianę więźniów między Belgią i Iranem. To prawo, uchwalone specjalnie dla tego jednego człowieka, mogło wejść w życie już siedem miesięcy temu, ale zostało zaskarżone, bo budzi kontrowersje. Co jest ważniejsze, prawo do życia Oliviera Vandecasteele’a czy zachowanie twardej postawy wobec reżimu, który w więzieniach trzyma około 20 obywateli państw zachodnich, niesłusznie oskarżając ich o szpiegostwo. W zamian oczekuje oddania swoich terrorystów.

W przypadku Belgii ten szantaż się powiódł. Teheran stawiał sprawę jasno: z belgijskiego więzienia musi zostać uwolniony irański dyplomata Assadolah Assadi. Oskarżony o terroryzm, bo w 2018 roku planował zamach pod Paryżem na manifestację organizowaną przez irańską opozycję.

Reklama

Uwięzienie Vandecasteele’a zostało w Belgii bardzo nagłośnione. Manifestacje domagające się jego uwolnienia gromadziły setki osób, a czołowe postacie życia publicznego apelowały do rządu o zdecydowane działania.

Zgoda na wymianę więźniów wzbudziła obiekcje ze strony irańskiej opozycji. I to właśnie CNRI, czyli irańska partia opozycyjna na uchodźstwie, zaskarżyła kilka miesięcy temu projekt nowego prawa. Zdaniem przedstawicieli CNRI to tylko rozzuchwali irański reżim.

Czytaj więcej Społeczeństwo Ktoś truje uczennice w Iranie. Ajatollah: Niewybaczalna zbrodnia Najwyższy przywódca duchowy Iranu, ajatollah Ali Chamenei stwierdził, że przypadki zatrucia irańskich uczennic, do których doszło w ostatnich miesiącach to "niewybaczalna" zbrodnia.

– Gdyby Assadiego, który zaplanował najkrwawszą zbrodnię terrorystyczną w Europie, wymieniono dziś na zakładnika, irański reżim doszedłby do wniosku, że może wziąć więcej ludzi z Zachodu jako zakładników i popełnić więcej przestępstw terrorystycznych. Ponieważ byłby przekonany, że bez względu na to, jaką zbrodnię popełnią, mogą wymienić aresztowanych terrorystów na niewinnych zakładników – powiedział dziennikowi „Le Soir” Aladdin Touran, przedstawiciel CNRI. Do twardości wobec irańskiego reżimu nawoływał też Reza Pahlawi, syn ostatniego szacha Iranu. Według niego tylko twarda postawa wobec Teheranu zmusi reżim ajatollahów do ustępstw. A jeśli Belgia ustąpi, to pogorszy tylko sytuację zakładników z USA, Wielkiej Brytanii czy Francji.