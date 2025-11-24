Aktualizacja: 24.11.2025 12:05 Publikacja: 24.11.2025 11:13
Premier Donald Tusk
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Chodzi o przedstawiony w pod koniec października rządowy projekt o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco.
Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, milcząca zgoda to taki tryb działania urzędu, w którym nie wydaje on formalnej decyzji czy opinii. Po prostu po upływie określonego czasu sprawa, o którą wnioskuje obywatel, zostaje załatwiona pozytywnie, jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwu. O znaczne rozszerzenie katalogu takich milczących zgód apelował zespół Rafała Brzoski, czyli inicjatywa „SprawdzaMY”. Był to jeden z najważniejszych deregulacyjnych postulatów, obliczony na przyspieszenie załatwiania spraw w urzędach.
Projekt przewiduje wprowadzenie mechanizmu milczącej zgody w siedemnastu różnych procedurach administracyjnych. Wśród nich znalazły się te dotyczące ochrony środowiska. Chodzi m.in. o wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedłużanie pozwoleń wodnoprawnych czy przedłużenie zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
O wycofanie się z zaproponowanych zmian w prawie do premiera Donalda Tuska zwróciło się ponad sto organizacji pozarządowych. Wśród sygnatariuszy są m.in. Fundacja ClientEarth Prawnicy Dla Ziemi, Fundacja WWF Polska czy Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
W apelu podkreślono, że „wprowadzenie mechanizmu milczącej zgody do przedłużania pozwoleń wodnoprawnych czy zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, a także na najbardziej newralgicznym etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. screeningu, może prowadzić do powstania nieodwracalnych szkód i przekształceń w środowisku”.
Sygnatariusze apelu ostrzegają, iż „milcząca zgoda na etapie screeningu może prowadzić do niezasadnego, sprzecznego z prawem krajowym i unijnym odstępowania od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko”. Jak zaznaczają, będzie się to odbywało z pominięciem opinii wyspecjalizowanych organów z zakresu ochrony środowiska. „Pozwoli to na realizację przedsięwzięć jak duże fermy przemysłowe czy też niektóre instalacje do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych, bez dogłębnego zbadania ich wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi” – dodają.
W apelu zwrócono uwagę, że odstąpienie od oceny oddziaływania na środowisko oznacza także brak uwzględnienia głosu lokalnych społeczności i organizacji społecznych. „Tym samym proponowane zmiany mogą skutkować realizacją uciążliwych i budzących spory społeczne inwestycji – takich jak chlewnie czy fermy drobiu – bez wysłuchania osób, które codziennie będą musiały się mierzyć z negatywnym oddziaływaniem tych przedsięwzięć” – wyjaśniono.
Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot przypomina, iż jest to już drugie podejście do deregulacji przepisów ochrony środowiska. – Poprzedni projekt został ostro skrytykowany przez organizacje pozarządowe oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wówczas szkodliwe propozycje usunięto z projektu ustawy. Tak powinno się stać i tym razem, dlatego organizacje pozarządowe złożyły szereg uwag do projektu. Pod apelem o wycofanie szkodliwych zmian podpisało się już 107 organizacji – informuje Ślusarczyk.
