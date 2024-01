Tobias Torgersen znów buduje polski biatlon. "Wprowadził więcej spokoju"

- Otwarcie rzeczywiście było mocne, sama się tego nie spodziewałam - przyznaje polska biatlonistka w rozmowie z "Rz". 24-latka, pod nieobecność Moniki Hojnisz-Staręgi i Kamili Żuk, wyrosła na jedną z liderek kadry, choć po świetnym pierwszym starcie w kolejnych punktów już nie zdobyła.

Joanna Jakieła: 11. miejsce cenniejsze niż medal mistrzostw Europy juniorek

- Wierzę, że bycie liderką to nie tylko kwestia najlepszych rezultatów. Liderka potrafi wpłynąć na zespół: pozytywnie zmotywować, ale i uspokoić. Mamy różne liderki w różnych aspektach, co wspomaga rozwój naszej kadry - także ten mentalny. Czujemy, że możemy na sobie polegać i to jest ważne, choć biatlon jest sportem indywidualnym - podkreśla Jakieła.

Polka, obok 11. miejsca z Oestersund, ma w CV także brązowy medal mistrzostw Europy juniorek z 2020 roku, lecz wynik tegoroczny ocenia znacznie wyżej. - Każdy krążek bardzo cieszy, ale wybieram bieg indywidualny. To mój mały sukces w karierze seniorskiej, a medal zdobyłam w kategorii juniorów, gdzie spotykają się tylko trzy roczniki — wyjaśnia.

Puchar Świata w biatlonie. Jak Tobias Torgersen buduje formę Polek

Jakieła uważa, że przygotowania do sezonu nie różniły się od tych ubiegłorocznych, choć zmienił się trener, bo do prowadzenia kadry wrócił Tobias Torgersen. - Myślę że wprowadził więcej spokoju. Potrafi zmotywować nas na każdym treningu i sam z nami wykonuje najcięższą robotę. To wpływa na ambicje, bo jeżeli szkoleniowiec daje radę, to ja też muszę - wyjaśnia nasza zawodniczka.