W trzecim etapie osiedla przy ul. Poematu w warszawskim Wawrze Atal zaplanował dwa budynki (cztery i sześć kondygnacji), w których znajdzie się 166 mieszkań o zróżnicowanych metrażach — od ok. 29 do 120 mkw. Do lokali na parterze będą przypisane ogródki.

Większy wybór mieszkań dwupokojowych

Ceny mieszkań na osiedlu Poematu wahają się od 12,4 do 14,2 tys. zł za metr w stanie deweloperskim. Klienci zainteresowani wykończeniem mieszkania pod klucz mogą skorzystać z jednego z trzech pakietów wykończeniowych. Do metra mieszkania, w zależności od standardu wykończenia trzeba dopłacić 1 tys., ponad 1,2 i 1,5 tys. zł.

Lokale są objęte autorskim programem rezerwacyjnym dewelopera „Decyzja na raty”. Klienci mogą rezerwować lokale do czasu wejścia w życie dopłat do tanich kredytów. Transakcja może być odroczona do września.

Atal szykuje kolejne inwestycje w Warszawie

- Kończymy sprzedaż mieszkań z poprzedniego etapu osiedla. Pojawienie się w ofercie nowych lokali da klientom większy wybór, zwłaszcza cieszących się sporym zainteresowaniem mieszkań dwupokojowych o powierzchni 45-50 mkw. – mówi Angelika Kliś, członkini zarządu spółki Atal. Na osiedlu zaprojektowano tereny zielone, alejki, strefy wypoczynku. Inwestycja będzie monitorowana i chroniona.

Spółka Atal przygotowuje kolejne inwestycje w Warszawie. - Liczba mieszkań wprowadzanych do sprzedaży w stolicy jest wciąż za mała w stosunku do popytu - podkreśla Angelika Kliś.