Turniej Czterech Skoczni. Huśtawka nastrojów i wielkie chwile Kamila Stocha

Turniej Czterech Skoczni. Triumf Kamila Stocha musiał nadejść

Stoch wygrał TCS w sezonie 2016/17. Polak po niemieckich konkursach – i dwóch drugich miejscach – był liderem, ale w Innsbrucku zajął 4. lokatę i przed finałowymi zawodami w Bischofshofen trafił 1,8 punktu do Daniela Andre Tandego. Przed ostatnim skokiem już prowadził, mają 2,7 pkt zaliczki. Norweg w ostatniej próbie nie wytrzymał i zepsuł skok. Stoch wygrał. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Piotr Żyła, a czwarte — Maciej Kot.

Totalna dominacja Kamila Stocha w latach 2017-2018

Tamten triumf z 2017 roku był znamienny, bo przez następnie 2 lata – aż do grudnia 2018 roku – żaden inny skoczek nie wygrał konkursu TCS. Stoch zdominował rywalizację. Wygrał wszystkie konkursy w sezonie 2017/18 i wyrównał osiągnięcie Hannavalda sprzed 16 lat. Niemiec osobiście złożył mu gratulacje. Polak triumfował z przewagą 69,6 pkt nad Andreasem Wellingerem. To trzecia najwyższa różnica między pierwszym a drugim zawodnikiem w historii.

Turniej Czterech Skoczni. Wielka odpowiedź Kamila Stocha

Zwycięstwem 2021 rok otworzył Dawid Kubacki, ale austriacka część rywalizacji należała już do Stocha, który wygrywał w Innsbrucku oraz Bischofshofen. Po trzecim konkursie Halvor Egner Granerud oznajmił, że Stoch wcale dobrze nie skacze i wygrywa, bo ma szczęście. Później za to przepraszał, a sam Stoch odpowiedział mu na skoczni, pieczętując wygranie TCS. Tydzień później Polak był najlepszy w Titisee-Neustadt. To do dziś jego ostatnie zwycięstwo w PŚ.