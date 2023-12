Robert Kubica i Ferrari. Polaka czeka pracowity sezon

Kategoria Hypercar to z kolei absolutny szczyt technologii i innowacji. W odróżnieniu od Formuły 1, tutaj przepisy techniczne nie są aż tak rygorystyczne, jeśli chodzi o rodzaj napędu czy pojemność i układ silnika. Regulamin określa jedynie podstawowe parametry – m.in. maksymalną długość i szerokość samochodu, rozstawi osi czy masę minimalną auta oraz jednostki napędowej, a także moc maksymalną. Reszta zależy od kreatywności projektantów.

Przykładowo, Ferrari 499P, które Kubica będzie dzielił z dwoma zespołowymi partnerami – ekipa jeszcze nie poinformowała , kto uzupełni skład auta z numerem 83 – jest napędzane trzylitrowym silnikiem V6 z bliźniaczymi turbosprężarkami i silnikiem elektrycznym, dołączającym napęd na przednią oś. Toyota korzysta z podobnej jednostki, ale o pojemności 3,5 litra, a Peugeot ma w swoim aucie mniejszy silnik – zaledwie 2,6 litra. Rywalizujące w tej samej kategorii auta LMDh – w której nadwozie kupuje się od zewnętrznych dostawców, zamiast projektować i budować we własnym zakresie – mają wolnossące silniki o pojemności 5,5 litra (Cadillac) albo turbodoładowane hybrydy V8 (4,5 litra w Porsche, czterolitrowe w BMW, 3,8 litra w Lamborghini) czy V6 (3,4 litra w Alpine).

Ta różnorodność techniczna oznacza, że władze sportu muszą uciekać się do różnych zabiegów, wyrównujących osiągi poszczególnych samochodów. Tak zwany Balance of Performance, w skrócie BoP, jest jednocześnie zbawieniem i zmorą wyścigów długodystansowych. Zbawieniem, bo poszczególni konstruktorzy nie muszą dostosowywać się do ściśle narzuconych wytycznych, co sprzyja powiększaniu stawki o kolejnych producentów. Zmorą, bo wyrównywanie osiągów odbywa się poprzez regulowanie masy minimalnej czy dostępnej energii w samochodach poszczególnych producentów, w oparciu o dotychczasowe tempo. Towarzyszą temu przeróżne spory i wzajemne oskarżenia o zakulisowe lobbowanie i polityczne rozgrywki – zawsze ktoś czuje się pokrzywdzony, gdy jego auto dostaje dodatkowy balast, by rywale mogli z nim powalczyć.

Kiedy pierwszy wyścig z udziałem Roberta Kubicy

Rozgrywka w Długodystansowych Mistrzostwach Świata toczy się zatem na wielu poziomach. W stawce pełnej szybkich kierowców – zarówno młodych, jak i doświadczonych – liczyć się będzie praca zespołowa i odpowiedni pakiet. Kubica na dobre wsiąkł już w tę rzeczywistość, w której pojedynczy kierowca nie odgrywa tak kluczowej roli, jak w sprinterskim ściganiu.

O sukcesy w tak mocno obsadzonej kategorii nie będzie łatwo, ale zespół AF Corse wie, jak walczyć o sukcesy: w tym roku samochód Ferrari wygrał słynny wyścig 24h Le Mans pierwszy raz od niemal sześciu dekad. Na przestrzeni całego sezonu najlepsze były załogi japońskiej Toyoty, a reszta stawki również ma swoje ambicje i możliwości, sportowe wyzwanie rysuje się zatem niezwykle interesująco.