– Dziennikarz ma obowiązek sprawdzenia informacji (…) Zanim coś powiesz pamiętaj, że nie mówisz do siebie, tylko do ludzi – powiedział prof. Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem. Odniósł się tym samym do relacji prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza z zamachu, do jakiego doszło w ostatni weekend w Krakowie.

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– Dowiedziałem się z Telewizji Republika, że jedną z ofiar zamachu w Krakowie jest redaktor Sakiewicz. Czegoś równie cynicznego nigdy nie słyszałem – przyznał prof. Kowalski.

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Telewizja Republika relacjonowała zamach w Krakowie. „Policjanci uciekli”

Pytany o to, czy polskie media zdały egzamin relacjonując zamach w Krakowie, prof. Kowalski stwierdził że tak.

– Opierając się głównie jednak na źródłach oficjalnych, starały się rzeczowo podchodzić do tematu, który oczywiście musiał wzbudzać u widzów emocje, bo to są sytuacje niebywale trudne właśnie z każdego punktu widzenia – przyznał.

Niemniej, podkreślił, że nie bierze pod uwagę mediów społecznościowych, pełnych, jego zdaniem, „kanapowych komentatorów”. Przyznał jednak, że egzaminu nie zdała Telewizja Republika oraz jej redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz, twierdzący, że na miejscu nie było policji.

– Powszechną uwagę skupiła relacja współwłaściciela i prezesa stacji Telewizja Republika, która naruszała właściwie wszystkie standardy pracy dziennikarza, standardy zawodu – powiedział prof. Kowalski.

O reakcji policji prof. Kowalski powiedział, że była natychmiastowa, a mówienie, tak jak robił to Sakiewicz, że „policjanci uciekli” oraz że pilnują TK zamiast dbać o bezpieczeństwo w Krakowie, jest haniebne, działające na szkodę policji i poczucia bezpieczeństwa obywateli. – To jest bardzo oburzające i uwłaczające policji, bo przecież wiemy dzisiaj na podstawie dokładnej rekonstrukcji wydarzeń, że w gruncie rzeczy po trzech minutach z kawałkiem zamachowiec został unieszkodliwiony – stwierdził prof. Kowalski. Podobnie odniósł się do doniesień Sakiewicza z miejsca zdarzenia, wedle którego w zamachu mieli brać udział obcokrajowcy.

Jak stwierdził, Telewizja Republika zdecydowanie dezinformowała w sprawie tragedii w Krakowie.

Republika pod Trybunałem, TVN pod mównicą sejmową

Złożona przez związek zawodowy Policyjna Solidarność skarga na sposób, w jaki Telewizja Republika relacjonowała krakowski zamach, trafiła do KRRiT. Jak stwierdził prof. Kowalski, tego typu skargi na stację Tomasza Sakiewicza są procedowane wyjątkowo powoli. Przyznał, że dostrzega w Krajowej Radzie z jednej strony niechęć do karania części mediów – m.in. Telewizji Republika czy Kanału Zero, dla którego sprawa znieważenia urzędniczki KAS ostatecznie „rozeszła się po kościach” – a z drugiej nadmierną aktywność względem m.in. mediów publicznych.

Za przykład podał relacjonowanie wydarzeń spod Trybunału Konstytucyjnego, w których Republika przejęła rolę, jak stwierdził, praktycznie „animatora”, utrudniającego dostęp innym stacjom do relacjonowania protestu. Jak stwierdził prof. Kowalski, gdy kilka lat wcześniej grupa posłów zajęła mównicę Sejmową, relacjonująca to telewizja TVN została oskarżona przez członkinię KRRiT o organizację zamachu stanu, a na stację nałożono karę miliona złotych, z czego się z czasem wycofano.

– To jest kompromitujące, bo dzisiaj, właściwie, należałoby nałożyć kilkanaście milionów złotych kary (na Republikę – przyp. JS) i się z niej nie wycofać – stwierdził prof. Kowalski.

Kara dla Telewizji Republika za relację z zamachu w Krakowie. Członek KRRiT: nie sądzę

Jacek Nizinkiewicz spytał prof. Kowalskiego, czy można spodziewać się nałożenia kary na Telewizję Republika za sposób, w jaki relacjonowała zamach w Krakowie.

– Nie sądzę. Wątpię, czy to się stanie w ogóle przedmiotem jakiejkolwiek oceny – stwierdził członek KRRiT. Jak przyznał, uważa że kara powinna być nałożona, ale to nie on decyduje o karach, dysponując tylko jednym głosem w czteroosobowym składzie Rady.

– Teoretycznie przewodnicząca ma czas, rok na podjęcie decyzji. Uważam, że nie należałoby tak długo zwlekać, ale może znowu ograniczy swoją aktywność do upomnienia, że tak nie należy robić i tak dalej, żeby opublikować jakieś sprostowanie. Nie wiem, co zrobi – przyznał członek KRRiT. – W każdej sprawie zdanie większości może być inne i często jest inne (...). Ja mogę tylko złożyć skargę i czekać wiele miesięcy na rozstrzygnięcie – dodał.

– Nie wyobrażam sobie, że gdyby taką dezinformację zrobiła Telewizja Polska, czego nie zrobi zapewne, wątpię, żeby tak było, czy TVN, czy jakakolwiek, czy nawet Polsat, żeby to się nie spotkało z reakcją i to dość szybko. Natomiast w tym przypadku procedury trwają ponad miarę – powiedział prof. Kowalski.

Członek KRRiT o Radzie Mediów Narodowych i Wojciechu Królu

Prof. Kowalski z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został także zapytany o kwestię zatrzymania i aresztu dla posła Wojciecha Króla, przewodniczącego Rady Mediów Narodowych.

– Pan Wojciech Król w świetle prawa jest osobą niewinną. Dopóki nie zostanie osądzony. Więc tutaj można powiedzieć, nic się nie zmieniło. No poza tym, że przebywanie w areszcie niewątpliwie utrudnia wykonywanie funkcji przewodniczącego Rady Mediów Narodowych – stwierdził prof. Kowalski, przyznając, że ta sytuacja jest „bardzo niedobra”.

Bojkot Republiki wobec Euro RTV AGD. Prof. Kowalski: to się nie uda

O bojkocie Telewizji Republika na sieć sklepów Euro RTV AGD, która wycofała swoje reklamy ze stacji po budzącej kontrowersje relacji z zamachu w Krakowie, prof. Kowalski powiedział, że jest zabiegiem marketingowym „bez znaczenia”.

– W Polsce żaden bojkot konsumencki się nie udał. Nawet kiedy swego czasu podnoszono okoliczność, że Leroy Merlin nadal utrzymywało swoje aktywności w Rosji po wybuchu pełnoskalowej wojny i wzywano do bojkotu Leroy, to się w ogóle nie udało – powiedział członek KRRiT.

Skargi na działalność Telewizji Republika

Oprócz skargi policyjnej Solidarności na relację z zamachu w Krakowie, jaka pojawiła się w Republice, skargę na stację Tomasza Sakiewicza do KRRiT złożył m.in. marszałek Sejmu. Jak stwierdził prof. Kowalski, skończy ona „tak jak każda skarga”.

– Tę skargę też złożyła pani minister Cienkowska, marszałek Sejmu, minister kultury, marszałek Sejmu. Skargi wpływają. One będą musiały być rozpatrzone. No i jest procedura, o której wspomniałem. Nie oczekiwałbym, że tu nastąpi jakieś ogromne przyspieszenie.

Prof. Kowalski został zapytany, czy wobec tego Tomaszowi Sakiewiczowi i jego stacji włos z głowy nie spadnie.

– Nie mogę tego przesądzić, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie – przyznał członek KRRiT.