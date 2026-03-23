Z tego artykułu dowiesz się: Kim jest Robin Gunningham i jakie dowody łączą go z tożsamością Banksy’ego?

Jak ujawnienie tożsamości Banksy’ego może wpłynąć na jego twórczość oraz wartość rynkową dzieł?

Jaką rolę anonimowość odgrywa w sztuce współczesnej i dlaczego artyści ją wybierają?

Jakie są opinie innych artystów i ekspertów na temat wpływu demaskacji Banksy’ego na rynek sztuki?

Dlaczego utrzymanie anonimowości było kluczowe dla Banksy’ego i jakie cele temu służyły?

W jaki sposób przypadek Banksy’ego porównuje się do innych twórców działających pod pseudonimem, zarówno w sztuce, jak i w literaturze?

Słynny graficiarz z Bristolu to nie tylko fenomen kulturowy, ale również jeden z najlepiej sprzedających się współczesnych artystów na rynku sztuki – jego prace osiągają zawrotne ceny, a rekordy licytacyjne przyciągają uwagę kolekcjonerów z całego świata. I właśnie między innymi dlatego odpowiedź na pytanie o to, kim naprawdę jest Banksy, dla wielu jest tak bardzo istotna. Tożsamość Banksy'ego – najbardziej enigmatycznego artysty świata – od dekad pozostawała przedmiotem spekulacji. W ostatnim czasie agencja Reutera przeprowadziła jednak śledztwo, które ujawniło, że enigmatycznym grafficiarzem jest Robin Gunningham – pochodzący z brytyjskiego Bristolu artysta, który około 2008 r. zmienił swoje imię i nazwisko na David Jones. Jak pisaliśmy niedawno w rp.pl, wskazują na to między innymi murale artysty w zniszczonej wojną Ukrainie, stare zdjęcia i archiwalne dokumenty.

Choć od lat była to tajemnica poliszynela – nazwisko Gunninghama po raz pierwszy zostało ujawnione bowiem już w 2008 r. przez brytyjski tabloid „Mail on Sunday” – to teraz pojawiło się więcej dowodów, które mają wspierać tę teorię. W związku z najnowszymi doniesieniami w debacie publicznej na nowo rozgorzała dyskusja o konsekwencjach ujawnienia informacji o artyście. Eksperci, kolekcjonerzy i obserwatorzy rynku sztuki zastanawiają się, czy wpłynie to na twórczość oraz sposób odbioru sztuki zarówno Banksy’ego, jak i innych anonimowych twórców, dla których ukrywanie tożsamości stanowi istotny element działalności.

Czy fani sztuki Banksy’ego chcieli poznać jego tożsamość? „To niszczy tajemnicę”

Banksy nie jest jedynym artystą na świecie, który pragnie pozostać anonimowy. Wśród słynnych twórców ukrywających swoją tożsamość jest także między innymi Jerkface – streetartowiec z Nowego Jorku, znany przede wszystkim z charakterystycznych – nierzadko nostalgicznych – reinterpretacji popularnych postaci z kreskówek i kultury masowej. Jego styl polega na przekształcaniu dobrze znanych nam bohaterów w sposób nieco absurdalny, ironiczny lub surrealistyczny – Jerkface często zmienia ich proporcje, łączy postacie albo nadaje im nieoczekiwane konteksty. Dzięki temu jego prace balansują między humorem a krytyką.