Zatrzymane na Białorusi tiry wrócą do Polski i na Litwę

Po blisko pięciu miesiącach przetrzymywania na terenie Białorusi tiry z litewskimi rejestracjami mogą opuścić republikę. Wiele z nich należy do polskich firm przewozowych.

Publikacja: 23.03.2026 16:03

Po 5 miesiącach tiry opuszczą Białoruś. Wrócą do Polski

Po 5 miesiącach tiry opuszczą Białoruś. Wrócą do Polski

Iwona Trusewicz

W odpowiedzi na apel litewskich i polskich przewoźników reżim w Mińsku w końcu zezwolił na powrót do kraju ciężarówek zarejestrowanych na Litwie. Poinformowało o tym 23 marca biuro prasowe Państwowego Komitetu Celnego Białorusi.

Jak informuje strona białoruska, ponad 1900 pojazdów – ciągników siodłowych, przyczep i naczep – stoi na wyznaczonych parkingach od wielu miesięcy. Był to efekt działań białoruskiego reżimu. W październiku 2025 r. Litwa zamknęła przejście graniczne z Białorusią z powodu wysyłanych przez Białoruś balonów meteorologicznych, które naruszały litewską przestrzeń powietrzną, utrudniały i paraliżowały ruch samolotowy i zdaniem litewskich władz, stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Mińsk odpowiedział na to, blokując wjazd litewskich ciężarówek.

Tiry utknęły na Białorusi. Przewoźnicy pozwą rząd Litwy
Transport
Tiry utknęły na Białorusi. Przewoźnicy pozwą rząd Litwy

Teraz powrót tirów jest możliwy po uiszczeniu opłaty za parkowanie. Stawka ta została kilkakrotnie obniżona. Szybkość przekraczania granicy będzie zależeć od działań strony litewskiej, podkreśliła białoruska służba celna. Państwowy Komitet Celny Białorusi złożył wniosek o zwiększenie przepustowości przejść granicznych dla opuszczenia zajmujących parkingi ciężarówek.

Pojazdy faktycznie będące własnością polskich przewoźników będą mogły również przekraczać granicę z Polską, gdzie odprawa odbywa się szybciej.

Od dziś na Słowacji obowiązują specjalne ceny oleju napędowego dla pojazdów z zagranicy
Transport
Od dziś nowe zasady na stacjach na Słowacji. Polacy zapłacą więcej
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Centra danych to kwestia całego ekosystemu. Co naprawdę będzie decydować o inwestycjach w Polsce?
Materiał Promocyjny
Centra danych to kwestia całego ekosystemu
Kenijczyk przesiada się z osła na porsche. Nieoczekiwany efekt blokady Cieśniny Ormuz
Transport
Kenijczyk przesiada się z osła na porsche. Nieoczekiwany efekt blokady Cieśniny Ormuz
Latanie po rosyjsku. Silniki stają w powietrzu
Transport
Latanie po rosyjsku. Silniki stają w powietrzu
Rosja zagłusza GPS na Bałtyku. Sekstans wraca na pokłady statków
Transport
Rosja zagłusza GPS na Bałtyku. Sekstans wraca na pokłady statków
