Czy Iran pozbawi kraje Bliskiego Wschodu wody pitnej?

– Jeśli irańska infrastruktura paliwowa i energetyczna zostanie zaatakowana przez wroga, cała infrastruktura technologiczna, a także (...) stacje desalinacji wody, należące do USA i reżimów w regionie, będą celem – oświadczył rzecznik irańskiej armii Ebrahim Zolfaqari, cytowany przez media państwowe. Stacje desalinacji wody dostarczają 100 proc. wody konsumowanej w Bahrajnie i Katarze, zaspokajają ok. 80 proc. zapotrzebowania na wodę pitną w ZEA i ok. 50 proc. zapotrzebowania na wodę słodką w Arabii Saudyjskiej – wylicza Reuters.

O tym, że obiekty infrastruktury krytycznej i obiekty energetyczne na Bliskim Wschodzie zostaną „nieodwracalnie zniszczone”, jeśli USA zaatakują irańskie elektrownie, napisał też w serwisie X przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf. A Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział całkowitą blokadę Cieśniny Ormuz w przypadku spełnienia gróźb Trumpa (obecnie Iran przepuszcza statki, które uznaje za niepowiązane z USA, Izraelem i ich sojusznikami).

Wymiana gróźb między USA a Iranem zapowiada dalszą eskalację w wojnie, która rozpoczęła się 28 lutego atakami powietrznymi USA i Izraela na Iran. Teheran odpowiedział atakami z użyciem dronów, pocisków manewrujących i rakiet balistycznych na Izrael, bazy amerykańskie i placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie, ale też w cele w państwach regionu, które są sojusznikami USA. Atakowana jest m.in. infrastruktura związana z wydobyciem ropy czy produkcją gazu LNG. Na celowniku Iranu znalazły się m.in. ZEA, Arabia Saudyjska, Katar, Bahrajn, Oman. Iran zablokował też ruch w Cieśninie Ormuz, kluczowej dla transportu ropy wydobywanej przez kraje Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przez wody Cieśniny przepływa ok. 20 proc. ropy transportowanej na świecie drogą morską i ok. 30 proc. transportowanego tą drogą gazu LNG. Blokada Cieśniny Ormuz doprowadziła do skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach – obecnie za baryłkę ropy trzeba płacić ok. 110 dolarów , o ok. 50 proc. więcej niż przed wybuchem wojny.

Zasięg irańskich rakiet Foto: PAP

Mimo zapewnień Donalda Trumpa i sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha, którzy twierdzą, że Iran został praktycznie pozbawiony potencjału ofensywnego, Teheran nadal przeprowadza regularne ataki rakietowe na cele w regionie. W nocy z 22 na 23 marca alarmy powietrzne rozlegały się w Arabii Saudyjskiej, ZEA i Bahrajnie. Z kolei Izrael informował o kolejnej fali nalotów na Teheran, którego celem miała być baza wojskowa, a także obiekty związane z produkcją i magazynowaniem broni.