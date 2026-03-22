Niemcy: Policjant sikh może nosić turban na służbie. Jest wyrok sądu

Czy turban może być elementem policyjnego munduru? Sąd Administracyjny w Bremie właśnie wydał precedensowy wyrok.

Aktualizacja: 22.03.2026 11:30 Publikacja: 20.03.2026 21:07

Jaspinder Singh będzie mógł nosić turban podczas pełnienia służby policyjnej.

Bartosz Dudek, Deutsche Welle

Sąd Administracyjny w Bremie przychylił się do wniosku o tymczasowe zarządzenie, złożonego przez młodego mężczyznę, kandydata na komisarza policji w Bremie. Jaspinder Singh będzie więc mógł w przyszłości nosić turban podczas pełnienia służby policyjnej.

Singh należy do wspólnoty wyznaniowej sikhów. Nosi turban, ponieważ w jego religii symbolizuje on między innymi dyscyplinę i poczucie obowiązku.

Niemcy: Policjant sikh może nosić turban. Przełomowy wyrok sądu w Bremie

Kiedy mężczyzna będący w trakcie studiów po raz pierwszy w maju 2025 r. pojawił się publicznie w turbanie i mundurze policyjnym podczas składania przysięgi, wzbudziło to duże zainteresowanie opinii publicznej. Wywołało też debatę polityczną na temat noszenia symboli religijnych.

W rezultacie, podczas trwającej praktyki w ramach studiów, aspirant otrzymał od komendanta policji w Bremie i swoich przełożonych polecenie, aby zdejmować dastar, zwłaszcza podczas kontaktów z obywatelami. Ponieważ tego nie zrobił, musiał odbyć praktykę w służbie wewnętrznej – bez bezpośredniego kontaktu z obywatelami.

W swoim wniosku o wydanie tymczasowego zarządzenia Singh wskazał, że polecenie komendanta narusza jego wolność wyznania, a także wolność kształcenia i wykonywania zawodu.

Wolność religijna w służbach mundurowych. Precedensowy wyrok niemieckiego sądu w sprawie turbanu

Do tej argumentacji przychylił się również sąd. „Brakuje odpowiedniej podstawy prawnej dla tak głębokiej ingerencji w prawa podstawowe” – orzekł. Decyzja komendanta wymagałaby rozporządzenia senatora (ministra miasta–landu Bremy) ds. spraw wewnętrznych. Jak dotąd takie rozporządzenie nie zostało wydane.

Od decyzji sądu policja może się odwołać do Wyższego Sądu Administracyjnego.

Źródło: Deutsche Welle

Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Materiał Promocyjny
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
