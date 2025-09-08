Zmiana czasu: Historia i kontrowersje

Zmiana czasu na szeroką skalę zaczęła być stosowana na świecie w czasie I wojny światowej. Jej wprowadzenie uzasadniano szansą na lepsze wykorzystanie światła dziennego, co miało pomóc w oszczędzaniu energii.

Obecnie zmiana czasu wywołuje sporo kontrowersji. Zdaniem niektórych osób jest niepotrzebna, a dodatkowo powoduje wiele problemów zdrowotnych. Wśród nich często wymienia się problemy ze snem, zaburzenia koncentracji czy pogorszenie nastroju.

W Polsce po raz pierwszy zmianę czasu wprowadzono w okresie międzywojennym. Później wielokrotnie z niej rezygnowano i ustanawiano ponownie. Ostatecznie na stałe przyjęto ją w 1977 roku. Aktualnie zmiana czasu obowiązuje na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Zmiana czasu na zimowy w państwach Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk)

W Stanach Zjednoczonych (poza Hawajami i częściowo Arizoną) oraz w Kanadzie (także poza pewnymi wyjątkami) zmiana czasu na zimowy odbywa się w innym terminie niż w Europie, a dokładnie w pierwszą niedzielę listopada. W tym roku będzie to 2 listopada. Wskazówki zegarów cofa się o godzinę z 2:00 na 1:00. Czas zimowy kończy się w drugą niedzielę marca.

Natomiast na zdecydowanej większości obszaru Meksyku ze zmiany czasu zrezygnowano w 2022 roku. Dziś obowiązuje ona jedynie w kilku stanach i okręgach federalnych na północy kraju i odbywa się na tych samych zasadach jak w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.