Kiedy zmiana czasu na zimowy? W Polsce już niedługo. W niektórych krajach dopiero w kwietniu

W tym roku w naszym kraju zmiana czasu na zimowy nastąpi w niedzielę 26 października. Tego dnia wskazówki zegarów cofną o godzinę również mieszkańcy wielu europejskich krajów. A kiedy odbywa się zmiana czasu na zimowy na innych kontynentach? Niektóre terminy mogą zaskoczyć.

Publikacja: 08.09.2025 07:27

Kiedy wypada zmiana czasu na zimowy 2025?

Foto: Stock Adobe

Joanna Kamińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kiedy w naszym kraju następuje zmiana czasu na zimowy?
  • W których krajach na innych kontynentach zmienia się czas na zimowy?
  • Jakie są główne kontrowersje związane ze zmianą czasu?

Zmiana czasu obowiązuje nie tylko w Europie, ale także na innych kontynentach, w tym przede wszystkim w Ameryce Północnej.

Zmiana czasu na zimowy 2025: Kiedy wypada?

Zmiana czasu na zimowy następuje w naszym kraju zawsze w ostatnią niedzielę października. Wówczas w nocy cofamy wskazówki zegarów o godzinę – z 3:00 na 2:00. W tym roku zmiana czasu na zimowy przypada w niedzielę 26 października.

Ponowna zmiana czasu czeka nas wiosną. W ostatnią niedzielę marca zmienimy czas na letni. W 2026 roku nastąpi to 29 marca. W nocy przestawimy wskazówki zegarów o godzinę do przodu – z 2:00 na 3:00.

Czytaj więcej

Pożary w Azji od lat wywołują poważne problemy w azjatyckich metropoliach – z powodu zanieczyszczeni
Planeta
Pory roku zanikają. Naukowcy proponują nowy podział. „Sezon śmieci” zamiast zimy
Zmiana czasu: Historia i kontrowersje

Zmiana czasu na szeroką skalę zaczęła być stosowana na świecie w czasie I wojny światowej. Jej wprowadzenie uzasadniano szansą na lepsze wykorzystanie światła dziennego, co miało pomóc w oszczędzaniu energii.

Obecnie zmiana czasu wywołuje sporo kontrowersji. Zdaniem niektórych osób jest niepotrzebna, a dodatkowo powoduje wiele problemów zdrowotnych. Wśród nich często wymienia się problemy ze snem, zaburzenia koncentracji czy pogorszenie nastroju.

W Polsce po raz pierwszy zmianę czasu wprowadzono w okresie międzywojennym. Później wielokrotnie z niej rezygnowano i ustanawiano ponownie. Ostatecznie na stałe przyjęto ją w 1977 roku. Aktualnie zmiana czasu obowiązuje na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Czytaj więcej

Odejście od zmiany czasu raz wydawało się już przesądzone: w 2018 roku, gdy Parlament Europejski prz
Polityka
Polacy nie chcą już zmieniać czasu. Tak wynika z konsultacji w Sejmie

Zmiana czasu na zimowy w państwach Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk)

W Stanach Zjednoczonych (poza Hawajami i częściowo Arizoną) oraz w Kanadzie (także poza pewnymi wyjątkami) zmiana czasu na zimowy odbywa się w innym terminie niż w Europie, a dokładnie w pierwszą niedzielę listopada. W tym roku będzie to 2 listopada. Wskazówki zegarów cofa się o godzinę z 2:00 na 1:00. Czas zimowy kończy się w drugą niedzielę marca.

Natomiast na zdecydowanej większości obszaru Meksyku ze zmiany czasu zrezygnowano w 2022 roku. Dziś obowiązuje ona jedynie w kilku stanach i okręgach federalnych na północy kraju i odbywa się na tych samych zasadach jak w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.  

Kiedy jest zmiana czasu na zimowy na półkuli południowej (Ameryka Południowa, Australia)?

Na półkuli południowej pory roku są „odwrócone” w stosunku do półkuli północnej, a więc zmiana czasu na zimowy odbywa się w innej części roku niż w Europie czy Ameryce Północnej.

W większości krajów Ameryki Południowej (m.in. Brazylia, Urugwaj, Wenezuela, Peru, Paragwaj) nie obowiązuje zmiana czasu. Odbywa się ona natomiast m.in. na znacznym obszarze Chile (poza krańcami południowymi), gdzie zmiana czasu na zimowy następuje w pierwszą niedzielę kwietnia, kiedy wskazówki zegarów cofa się o godzinę z 0:00 na 23:00. Czas zimowy kończy się w pierwszą niedzielę września.

Zmiana czasu nie obowiązuje również na znacznym terytorium Australii. Czas zmienia się jedynie w południowo-wschodniej części tego kraju. Zmiana czasu na zimowy następuje w pierwszą niedzielę kwietnia, a wskazówki zegarów cofa się o godzinę z 3:00 na 2:00. Koniec czasu zimowego przypada na pierwszą niedzielę października.

Czas zmienia się na całym obszarze Nowej Zelandii. Zmiana czasu na zimowy odbywa się w pierwszą niedzielę kwietnia, kiedy wskazówki zegarów cofa się o godzinę z 3:00 na 2:00. Koniec czasu zimowego ma natomiast miejsce w ostatnią niedzielę września.

Afryka i Azja: Czy następuje tam zmiana czasu?

W większości państw afrykańskich i azjatyckich nie stosuje się zmiany czasu. W Afryce, zwłaszcza w części położonej w pobliżu równika, zmiana czasu nie znajduje uzasadnienia, ponieważ różnice w długości dnia między latem a zimą są niewielkie. Natomiast w niektórych państwach w Azji (m.in. w Japonii czy w Chinach) dawniej obowiązywała zmiana czasu, jednak obecnie nie jest już stosowana.

