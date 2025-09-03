Linehan poinformował, że po przylocie z Arizony do Wielkiej Brytanii został zatrzymany przez pięciu uzbrojonych funkcjonariuszy i umieszczony w celi, a następnie przesłuchany w związku z postami opublikowanymi w kwietniu na portalu X. W portalu Substack opisał, że podczas przesłuchania pielęgniarka sprawdziła jego stan i stwierdziła, że ciśnienie krwi osiągnęło „poziom wskazujący na udar”, dlatego zabrano go na ostry dyżur.

Rzeczniczka policji metropolitalnej potwierdziła fakt zatrzymania, dokonanego na lotnisku Heathrow, nie podała jednak tożsamości Linehana. W oświadczeniu policja poinformowała: „W poniedziałek 1 września o godzinie 13:00 funkcjonariusze aresztowali mężczyznę na lotnisku Heathrow po przylocie samolotu linii American Airlines. Mężczyzna po pięćdziesiątce został aresztowany pod zarzutem podżegania do przemocy. Ma to związek z (jego) postami na (portalu) X. Po zatrzymaniu (...) funkcjonariusze zaczęli niepokoić się o jego stan zdrowia i przewieziono go do szpitala. Jego stan nie zagraża zdrowiu ani życiu”. Jak dodano, mężczyzna został zwolniony za kaucją do czasu zakończenia śledztwa.

Kontrowersyjny wpis Grahama Linehana

W kwietniu Graham Linehan opublikował wpis o treści: „Jeśli mężczyzna identyfikujący się jako osoba transpłciowa znajduje się w miejscu przeznaczonym wyłącznie dla kobiet, dopuszcza się aktu przemocy. Zrób awanturę, wezwij policję, a jeśli nic innego nie pomoże, kopnij go w jaja”.

To właśnie te słowa miały stać się podstawą zatrzymania Linehana na londyńskim lotnisku Heathrow.