Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

J.K. Rowling: Totalitaryzm. Znany filmowiec zatrzymany za wpisy na dawnym Twitterze

Graham Linehan, współtwórca komediowego serialu „Father Ted”, został zatrzymany na lotnisku Heathrow po tym, jak w mediach społecznościowych opublikował posty, w których podzielił się swoimi poglądami na temat praw osób transpłciowych. Sprawa wzbudziła w Wielkiej Brytanii ogromny odzew, głos w sprawie zabrał premier Keir Starmer oraz członkowie gabinetu cieni Nigela Farage'a, wpis na X zamieściła też m.in. pisarka J.K. Rowling.

Publikacja: 03.09.2025 11:44

Graham Linehan z nagrodą Emmy w kategorii „Najlepsza komedia”, 2008 rok

Graham Linehan z nagrodą Emmy w kategorii „Najlepsza komedia”, 2008 rok

Foto: Reuters/Chip East

Bartosz Lewicki

Linehan poinformował, że po przylocie z Arizony do Wielkiej Brytanii został zatrzymany przez pięciu uzbrojonych funkcjonariuszy i umieszczony w celi, a następnie przesłuchany w związku z postami opublikowanymi w kwietniu na portalu X. W portalu Substack opisał, że podczas przesłuchania pielęgniarka sprawdziła jego stan i stwierdziła, że ciśnienie krwi osiągnęło „poziom wskazujący na udar”, dlatego zabrano go na ostry dyżur.

Rzeczniczka policji metropolitalnej potwierdziła fakt zatrzymania, dokonanego na lotnisku Heathrow, nie podała jednak tożsamości Linehana. W oświadczeniu policja poinformowała: „W poniedziałek 1 września o godzinie 13:00 funkcjonariusze aresztowali mężczyznę na lotnisku Heathrow po przylocie samolotu linii American Airlines. Mężczyzna po pięćdziesiątce został aresztowany pod zarzutem podżegania do przemocy. Ma to związek z (jego) postami na (portalu) X. Po zatrzymaniu (...) funkcjonariusze zaczęli niepokoić się o jego stan zdrowia i przewieziono go do szpitala. Jego stan nie zagraża zdrowiu ani życiu”. Jak dodano, mężczyzna został zwolniony za kaucją do czasu zakończenia śledztwa.

Kontrowersyjny wpis Grahama Linehana

W kwietniu Graham Linehan opublikował wpis o treści: „Jeśli mężczyzna identyfikujący się jako osoba transpłciowa znajduje się w miejscu przeznaczonym wyłącznie dla kobiet, dopuszcza się aktu przemocy. Zrób awanturę, wezwij policję, a jeśli nic innego nie pomoże, kopnij go w jaja”. 

To właśnie te słowa miały stać się podstawą zatrzymania Linehana na londyńskim lotnisku Heathrow.

Reklama
Reklama

Fala krytyki po zatrzymaniu Grahama Linehana, współtwórcy serialu „Father Ted”

Decyzja o zatrzymaniu Linehana spotkała się z krytyką brytyjskich polityków, w tym kilku członków gabinetu cieni Nigela Farage'a. Sekretarz sprawiedliwości w gabinecie cieni Robert Jenrick powiedział, że incydent był „absurdalny” i był „kompletną stratą czasu policji”.

Claire Coutinho, minister ds. równości w gabinecie cieni, stwierdziła, że Wielka Brytania słynęła kiedyś z poczucia humoru. „Teraz policja aresztuje ludzi za opowiadanie żartów”.

Czytaj więcej

Znika popularny brytyjski serial. Zbyt rasistowskie dowcipy
Biznes Ludzie Startupy
Znika popularny brytyjski serial. Zbyt rasistowskie dowcipy

Rzecznik brytyjskiego premiera Keira Starmera stwierdził, że aresztowanie jest „sprawą operacyjną policji”. Dodał, że „premier i minister spraw wewnętrznych jasno określili swoje priorytety w zakresie przestępczości i działań policji”, a ich celem jest „zwalczanie zachowań antyspołecznych, kradzieży sklepowych, przestępczości ulicznej, a także ograniczenie liczby poważnych przestępstw z użyciem przemocy, takich jak przestępstwa z użyciem noża oraz przemoc wobec kobiet”.

Po zatrzymaniu Grahama Linehana pojawiły się też postulaty zmiany prawa i „kultury postępowania policji”. Konserwatywny poseł Nick Timothy udostępnił wpis z konta Linehana. Dodał, że jeśli winny jest twórca, to również on za udostępnianie spornego wpisu. „Jeśli go wspierasz, retweetuj go też” – wezwał internautów. 

Reklama
Reklama

Pisarka J.K. Rowling, autorka serii książek o Harrym Potterze, której poglądy na temat praw osób transpłciowych również spotkały się w przeszłości z krytyką, włączyła się do sporu dotyczącego Linehana, publikując na X pytanie: „w co, do cholery, przekształciła się Wielka Brytania? To totalitaryzm. Całkowicie godne pożałowania”.

„Father Ted” to popularny serial komediowy

„Father Ted” („Ojciec Ted”)to serial komediowy emitowany w Channel 4 od 1995 roku. Opowiada historię trzech katolickich księży i gosposi – mieszkańców plebanii na wyimaginowanej niewielkiej wyspie Craggy Island położonej u zachodniego wybrzeża Irlandii.

Czytaj więcej

- Niektórzy rozumieją, że jeśli wkłada się nonsensy w usta kogoś, z kogo chce się pożartować, to nie
Telewizja
Odcinek "Hotelu Zacisze" usunięty za rasizm. John Cleese: Jeżeli ludzie są zbyt głupi...

„Father Ted” jest sitcomem, który zyskał popularność ze względu na humor, polegający na przejaskrawieniu i krytyce postaw oraz zachowań współczesnych mieszkańców Irlandii i katolickiego duchowieństwa.

Reklama
Reklama

Graham Linehan to scenarzysta, reżyser i aktor telewizyjny, współtwórca kilku popularnych seriali komediowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Telewizja Miejsca Regiony Europa Irlandia Wielka Brytania Seriale

Linehan poinformował, że po przylocie z Arizony do Wielkiej Brytanii został zatrzymany przez pięciu uzbrojonych funkcjonariuszy i umieszczony w celi, a następnie przesłuchany w związku z postami opublikowanymi w kwietniu na portalu X. W portalu Substack opisał, że podczas przesłuchania pielęgniarka sprawdziła jego stan i stwierdziła, że ciśnienie krwi osiągnęło „poziom wskazujący na udar”, dlatego zabrano go na ostry dyżur.

Rzeczniczka policji metropolitalnej potwierdziła fakt zatrzymania, dokonanego na lotnisku Heathrow, nie podała jednak tożsamości Linehana. W oświadczeniu policja poinformowała: „W poniedziałek 1 września o godzinie 13:00 funkcjonariusze aresztowali mężczyznę na lotnisku Heathrow po przylocie samolotu linii American Airlines. Mężczyzna po pięćdziesiątce został aresztowany pod zarzutem podżegania do przemocy. Ma to związek z (jego) postami na (portalu) X. Po zatrzymaniu (...) funkcjonariusze zaczęli niepokoić się o jego stan zdrowia i przewieziono go do szpitala. Jego stan nie zagraża zdrowiu ani życiu”. Jak dodano, mężczyzna został zwolniony za kaucją do czasu zakończenia śledztwa.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Rada Stanu ostrzega przed konsekwencjami nowych przepisów azylowych
Społeczeństwo
Holandia: Poczęstowanie nielegalnego imigranta zupą może być przestępstwem
W Australii odbył się Ogólnokrajowy Marsz dla Palestyny. Na zdjęciu hasło „Natychmiast zatrzymać lud
Społeczeństwo
„Zatrzymać ludobójstwo w Gazie”. Masowe protesty w Australii
Skandal we Włoszech: Intymne zdjęcia kobiet na Facebooku. „Wirtualny gwałt”
Społeczeństwo
Skandal we Włoszech: Intymne zdjęcia kobiet na Facebooku. „Wirtualny gwałt”
Regionalny symbol. W Zwickau- -Marienthal od 2019 r. budowane jest największe więzienie Saksonii i T
Społeczeństwo
Wielkie budowy w Niemczech. Dużo później, dużo drożej. Nowy symbol - więzienie w Zwickau
W czasie operacji 33-latka czaszkę nawierciła mu 13-latka
Austria
Austria: 13-latka wywierciła otwór w czaszce pacjenta. Mama pozwoliła, stanie przed sądem
Reklama
Reklama
e-Wydanie