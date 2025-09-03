Aktualizacja: 03.09.2025 12:18 Publikacja: 03.09.2025 11:44
Graham Linehan z nagrodą Emmy w kategorii „Najlepsza komedia”, 2008 rok
Foto: Reuters/Chip East
Linehan poinformował, że po przylocie z Arizony do Wielkiej Brytanii został zatrzymany przez pięciu uzbrojonych funkcjonariuszy i umieszczony w celi, a następnie przesłuchany w związku z postami opublikowanymi w kwietniu na portalu X. W portalu Substack opisał, że podczas przesłuchania pielęgniarka sprawdziła jego stan i stwierdziła, że ciśnienie krwi osiągnęło „poziom wskazujący na udar”, dlatego zabrano go na ostry dyżur.
Rzeczniczka policji metropolitalnej potwierdziła fakt zatrzymania, dokonanego na lotnisku Heathrow, nie podała jednak tożsamości Linehana. W oświadczeniu policja poinformowała: „W poniedziałek 1 września o godzinie 13:00 funkcjonariusze aresztowali mężczyznę na lotnisku Heathrow po przylocie samolotu linii American Airlines. Mężczyzna po pięćdziesiątce został aresztowany pod zarzutem podżegania do przemocy. Ma to związek z (jego) postami na (portalu) X. Po zatrzymaniu (...) funkcjonariusze zaczęli niepokoić się o jego stan zdrowia i przewieziono go do szpitala. Jego stan nie zagraża zdrowiu ani życiu”. Jak dodano, mężczyzna został zwolniony za kaucją do czasu zakończenia śledztwa.
W kwietniu Graham Linehan opublikował wpis o treści: „Jeśli mężczyzna identyfikujący się jako osoba transpłciowa znajduje się w miejscu przeznaczonym wyłącznie dla kobiet, dopuszcza się aktu przemocy. Zrób awanturę, wezwij policję, a jeśli nic innego nie pomoże, kopnij go w jaja”.
To właśnie te słowa miały stać się podstawą zatrzymania Linehana na londyńskim lotnisku Heathrow.
Decyzja o zatrzymaniu Linehana spotkała się z krytyką brytyjskich polityków, w tym kilku członków gabinetu cieni Nigela Farage'a. Sekretarz sprawiedliwości w gabinecie cieni Robert Jenrick powiedział, że incydent był „absurdalny” i był „kompletną stratą czasu policji”.
Claire Coutinho, minister ds. równości w gabinecie cieni, stwierdziła, że Wielka Brytania słynęła kiedyś z poczucia humoru. „Teraz policja aresztuje ludzi za opowiadanie żartów”.
Czytaj więcej
Popularny brytyjski serial „Little Britain” (Mała Brytania) znika z platform streamingowych przez...
Rzecznik brytyjskiego premiera Keira Starmera stwierdził, że aresztowanie jest „sprawą operacyjną policji”. Dodał, że „premier i minister spraw wewnętrznych jasno określili swoje priorytety w zakresie przestępczości i działań policji”, a ich celem jest „zwalczanie zachowań antyspołecznych, kradzieży sklepowych, przestępczości ulicznej, a także ograniczenie liczby poważnych przestępstw z użyciem przemocy, takich jak przestępstwa z użyciem noża oraz przemoc wobec kobiet”.
Po zatrzymaniu Grahama Linehana pojawiły się też postulaty zmiany prawa i „kultury postępowania policji”. Konserwatywny poseł Nick Timothy udostępnił wpis z konta Linehana. Dodał, że jeśli winny jest twórca, to również on za udostępnianie spornego wpisu. „Jeśli go wspierasz, retweetuj go też” – wezwał internautów.
Pisarka J.K. Rowling, autorka serii książek o Harrym Potterze, której poglądy na temat praw osób transpłciowych również spotkały się w przeszłości z krytyką, włączyła się do sporu dotyczącego Linehana, publikując na X pytanie: „w co, do cholery, przekształciła się Wielka Brytania? To totalitaryzm. Całkowicie godne pożałowania”.
„Father Ted” („Ojciec Ted”)to serial komediowy emitowany w Channel 4 od 1995 roku. Opowiada historię trzech katolickich księży i gosposi – mieszkańców plebanii na wyimaginowanej niewielkiej wyspie Craggy Island położonej u zachodniego wybrzeża Irlandii.
Czytaj więcej
Brytyjska stacja telewizyjna należąca do BBC usunęła ze swej oferty programowej odcinek serialu k...
„Father Ted” jest sitcomem, który zyskał popularność ze względu na humor, polegający na przejaskrawieniu i krytyce postaw oraz zachowań współczesnych mieszkańców Irlandii i katolickiego duchowieństwa.
Graham Linehan to scenarzysta, reżyser i aktor telewizyjny, współtwórca kilku popularnych seriali komediowych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Linehan poinformował, że po przylocie z Arizony do Wielkiej Brytanii został zatrzymany przez pięciu uzbrojonych funkcjonariuszy i umieszczony w celi, a następnie przesłuchany w związku z postami opublikowanymi w kwietniu na portalu X. W portalu Substack opisał, że podczas przesłuchania pielęgniarka sprawdziła jego stan i stwierdziła, że ciśnienie krwi osiągnęło „poziom wskazujący na udar”, dlatego zabrano go na ostry dyżur.
Rzeczniczka policji metropolitalnej potwierdziła fakt zatrzymania, dokonanego na lotnisku Heathrow, nie podała jednak tożsamości Linehana. W oświadczeniu policja poinformowała: „W poniedziałek 1 września o godzinie 13:00 funkcjonariusze aresztowali mężczyznę na lotnisku Heathrow po przylocie samolotu linii American Airlines. Mężczyzna po pięćdziesiątce został aresztowany pod zarzutem podżegania do przemocy. Ma to związek z (jego) postami na (portalu) X. Po zatrzymaniu (...) funkcjonariusze zaczęli niepokoić się o jego stan zdrowia i przewieziono go do szpitala. Jego stan nie zagraża zdrowiu ani życiu”. Jak dodano, mężczyzna został zwolniony za kaucją do czasu zakończenia śledztwa.
Holenderska Rada Stanu, organ opiniujący projekty ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych pod kątem ich zgod...
Dziesiątki tysięcy Australijczyków wzięły udział w propalestyńskich demonstracjach w Australii, domagając się sa...
Facebook usunął włoską grupę o nazwie „Mia Moglie” (pol. Moja żona), na której jej członkowie umieszczali intymn...
Więzienie w saksońskim Zwickau porównuje się do lotniska Berlin-Brandenburg (BER). Jego budowa również przeciąga...
Austriacki dziennik „Kronen Zeitung” poinformował, że neurochirurg, która pozwoliła 13-letniej córce nawiercić c...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas