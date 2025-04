– Myślę, że po takie treści sięgają przeważnie młodzi ludzie, którzy nie zastanawiają się nad tym, kto jest autorem piosenek. Nie sądzę, by słowa miały dla nich większe znaczenie. Liczy się jedynie to, co zyskuje na popularności i wyświetla się w sieci – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Paniotto, szef Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS).

– Wielu moich kolegów przeszło na ukraiński, bo wojna zmieniła nastawienie Ukraińców do języka rosyjskiego, ale spora część społeczeństwa nadal go używa. Co więcej, ok. 7–12 proc. społeczeństwa wierzy rosyjskiej propagandzie i sympatyzuje z Rosją Putina – dodaje.

W ubiegłym roku dziennikarze „Ekonomicznej Prawdy” podliczyli, że od początku pełnowymiarowej wojny twórcy rosyjscy, tylko dzięki użytkownikom z Ukrainy, przekazali do rosyjskiego budżetu ponad 6,6 mln dol.

Wojna Rosji z Ukrainą trwa. W niektórych ukraińskich klubach nadal słychać rosyjską muzykę

Rosyjskojęzyczna muzyka rozbrzmiewa jednak nie tylko w słuchawkach części ukraińskich nastolatków. Pojawia się też w miejscach publicznych – i to w czasie trwającej od ponad trzech lat wojny. Ukraińska stacja 24TV pod koniec lutego opublikowała nagranie, na którym widać, jak w jednym z kijowskich klubów nocnych tłum tańczy do rosyjskiej piosenki.

– Wydarzenia te miały miejsce w klubie nocnym w czasie, gdy w kierunku Ukrainy i Kijowa rosyjska armia wystrzeliła drony i rakiety – komentowała stacja. W ukraińskich mediach roi się od podobnych historii. I nie chodzi wyłącznie o rosyjską muzykę.