Jak podaje IMGW, noc z niedzieli na poniedziałek (z 16 na 17 lutego) była najzimniejsza nocą tej zimy. „Najniższą temperaturę zanotowaliśmy na stacji telemetrycznej Jakuszyce -21,5 st. C., Szemud -20,2. Na stacji synoptycznej Kozienice mieliśmy -17,6 stopni Celsjusza. Przy gruncie na stacji Jelenia Góra mieliśmy -24 st. C” – czytamy w komunikacie IMGW na X.

O rekordowych pomiarach donosi też serwis Mrozowiska.pl, prowadzony w ramach projektu badań mrozowisk tatrzańskich, którego kierownikiem jest dr Bartosz Czernecki z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W ramach projektu w wytypowanych przez naukowców ekstremalnie zimnych miejscach pretendujących do miana polskich biegunów zimna zainstalowane zostały punkty pomiarowe z radiową transmisją pomiarów online. Punkty są dwa i w jednym z nich w poniedziałek nad ranem (17.02.) zanotowano aż -41,13 st. C.

Mróz potrzyma jeszcze kilka dni. Prognoza pogody na trzeci tydzień lutego

Według prognozy synoptycznej IMGW kolejne noce w Polsce też będą mroźne. Z poniedziałku na wtorek (z 17 na 18 lutego) temperatura minimalna wyniesie od -15 st. C, -11 st. C na południu, południowym zachodzie i w centrum, do -9 st. C, -6 st. C na północnym wschodzie i północy. Najcieplej będzie miejscami na wybrzeżu, około -1 st. C. Najmroźniej – w rejonach podgórskich i lokalnie na południowym zachodzie, od -19 st. C do -17 st. C. Lokalnie może pojawić się mgła osadzająca szadź, ograniczająca widzialność do 300 m.

W nocy z wtorku na środę temperatura również może spaść do ponad 10 stopni na minusie. Najzimniej będzie na zachodzie (-14 st. C, -10 st. C) i w centrum (-9 st.). Na północnym wschodzie i północy do ok. -5 st. C. Miejscami w rejonach podgórskich będzie około -16 st. C. Podobne temperatury spodziewane są w nocy ze środy na czwartek. We wtorek, środę i czwartek temperatur minusowych można spodziewać się również w ciągu dnia.