Niesprzyjające warunki atmosferyczne będą miały duży wpływ na sytuację na drogach. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność z uwagi na śliską nawierzchnię. W ciągu najbliższych dni można spodziewać się w nocy dwucyfrowych ujemnych temperatur. Jak długo utrzyma się taka pogoda?

Reklama

Prognoza pogody: Przed nami najmroźniejsze dni tej zimy

Choć wiele osób wypatruje już z utęsknieniem nadejścia wiosny, w połowie lutego zaskoczy nas atak prawdziwej zimy. Wszystko wskazuje na to, że będą to najchłodniejsze dni tej pory roku. Sobota zapowiada się dość pochmurnie, rozpogodzi się jedynie na południu kraju. Można również spodziewać się przelotnych opadów śniegu. W ciągu dnia temperatury w znacznej części Polski wyniosą od -1 do 0 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na Podhalu – około -7 stopni. W nocy termometry pokażą od -11 do -5, a w kotlinach karpackich nawet -16 stopni.

Czytaj więcej Społeczeństwo Zmiana czasu na letni 2025. Kiedy przestawiamy zegarki? W marcu 2025 r. po raz kolejny przestawimy wskazówki zegara, przechodząc z czasu zimowego na letni. Zwyczaj ten kojarzy się wielu osobom z nadejściem wiosny, bo dzięki zmianie możemy cieszyć się znacznie dłuższym dniem. Kiedy dokładnie przestawiamy zegarki?

Niedziela będzie już słoneczna, jedynie na Pomorzu i lokalnie na południu może wystąpić nieco więcej chmur. W południowych regionach można też spodziewać się opadów śniegu. W ciągu dnia temperatura wyniesie od -3 do 1 stopnia Celsjusza. Chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie – około -5 stopni. Noc będzie bardzo mroźna. Na południu i zachodzie kraju temperatura spadnie do -13, a w kotlinach górskich nawet do -18. W centrum i na wschodzie wyniesie około -9 stopni, a nad morzem -2.

Początek tygodnia również zapowiada się słonecznie, choć mróz nadal będzie się utrzymywać. W ciągu dnia temperatura wyniesie od -2 do 2 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich. W nocy i nad ranem należy spodziewać się spadku temperatury nawet do -15 i -20 stopni. Tak duże mrozy mogą wystąpić na Podlasiu, Lubelszczyźnie oraz w kotlinach podkarpackich.