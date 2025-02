W okolicach XVIII wieku pączki, które spożywano tego dnia, stały się nieco mniejsze, bardziej okrągłe i przede wszystkim słodkie. Ukrywano w nich też migdały – kto na nie trafił, miał mieć szczęście przez najbliższy rok.

Pączek na szczęście

Choć dzisiaj do pączków nie dodaje się już migdałów i orzechów na szczęście, to wciąż znany jest przesąd mówiący, że aby mieć szczęście przez cały rok, należy zjeść pączka w tłusty czwartek.

Równie chętnie co pączki, zjadamy tego dnia także faworki, zwane chrustami. Same pączki natomiast serwowane są w tak wielu formach i z tak wieloma różnymi nadzieniami, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Tłusty czwartek w innych krajach

Tradycje zbliżone do polskiego tłustego czwartku są kultywowane w innych europejskich krajach. Między innymi w Hiszpanii, w której ten dzień nazywa się „Jueves Lardero”, a to, jak jest obchodzony, zależy głównie od regionu. W Katalonii to dzień, który kojarzyć się może głównie z dziecięcą bitwą na bezy. Zwyczaj ten rozpowszechnił się w latach 70. XX wieku, kiedy to jeden z cukierników wykonał wielką bezę i pozwolił dzieciom się nią bawić. Przyjęło się to tak dobrze, że nie tylko powtarzał to w następnych latach, lecz także namawiał innych cukierników do zrobienia tego samego. Ten dzień to także dzień jedzenia pysznych dań i potraw. Popularne są drożdżówki „monas”, które ozdabiane są całym jajkiem – nie tylko kurzym czy przepiórczym, lecz także na przykład czekoladowym. Natomiast w niektórych regionach, między innymi w Madrycie, tłusty czwartek to Dzień Tortilli, którą je się w wielu postaciach.