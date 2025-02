Najnowszy alert RCB. Ostrzeżenia na 17 lutego dotyczą czterech województw

PM10 i smog. Co to znaczy?

PM10 to pył zawieszony, czyli pył o wymiarach ziaren poniżej 10 mikrometrów – ustalane są dla niego dopuszczalne poziomy występowania w powietrzu, ponieważ ma on negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu poziom alarmowy pyłu zawieszonego w powietrzu wynosi 150 µg/metr sześcienny (okres uśredniania wyników pomiarów to 24 godziny).

Z kolei smog (ang. smoke – dym oraz fog – mgła) to nienaturalne zjawisko, w czasie którego występują znaczne zanieczyszczenie powietrza oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, które sprzyjają kumulacji zanieczyszczeń.