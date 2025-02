Pod młotek trafią „najlepsze skrzypce epoki”. 300-letni instrument Stradivariusa pobije rekord?

W piątek odbędzie się aukcja słynnego instrumentu – ponad 300-letnich skrzypiec wykonanych przez Antonio Stradivariego, jednego z najwybitniejszych budowniczych instrumentów w historii lutnictwa. Dom aukcyjny Sotheby’s, który organizuje licytację, liczy na to, że okaże się ona rekordowa – sprzedający mają nadzieję sprzedać „najlepsze skrzypce epoki” za nawet kilkanaście milionów dolarów.

Skrzypce Stradivariusa trafią na aukcję. „Szczyt kunsztu"

Jeżeli oczekiwania Sotheby’s są słuszne, i cena osiągnie górny zamierzony pułap – 18 milinów dolarów – skrzypce mogą stać się najdroższym instrumentem muzycznym sprzedanym kiedykolwiek na aukcji. Obecny rekord ustanowiony został w 2011 roku przez inne skrzypce Stradivariusa - „Lady Blunt" z 1721 roku – które sprzedano za 15,9 mln dolarów.

Cytowana przez agencję Associated Press Mari-Claudia Jimenez, prezes Sotheby’s Americas, podkreśliła, że skrzypce pochodzą ze „Złotego Okresu" twórczości Stradivariusa, który rozpoczął się około 1700 roku. - Charakteryzował się on doskonałością rzemiosła. To szczyt jego kunsztu. To najlepsze skrzypce tej epoki - podkreśliła.

300-letnie skrzypce Stradivariusa zostaną sprzedane za kilkanaście milionów dolarów? Pieniądze z aukcji trafią do studentów

Dom aukcyjny Sotheby’s zauważa, że instrument, który trafi pod młotek, zachował się w wyjątkowym stanie. Nazwa instrumentu –„Joachim-Ma Stradivarius” – pochodzi od nazwisk dwóch wybitnych skrzypków – Węgra Josepha Joachima oraz urodzonego w Chinach Si-Hon Ma.