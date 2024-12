Burmistrz Głuchołaz: Odbudowa po powodzi odbywa się sprawnie

Jak mówi burmistrz, w gminie na bieżąco wykonywane są najważniejsze prace. – Przede wszystkim mamy przywróconą łączność drogową z lewobrzeżną częścią Głuchołaz. Od 25 października stoi tu tymczasowy most pontonowy wybudowany przez wojsko – tłumaczy. – Wywiezione zostały także śmiecie gabarytowe, które było trzeba usunąć po powodzi. Było ich ponad 20 tys. ton. To taka ilość, jaką gmina produkuje w 2-3 lata – dodaje.

Działa też most przy ul. Andersa. – 15 września uznaliśmy go za stracony. Niestety obecnie mogą na niego wjeżdżać jedynie pojazdy do 3,5 tony – tłumaczy burmistrz. – W przyszłym roku musimy zaprojektować i wykonać tu nową przeprawę, a na samej ulicy jest obecnie zasypywana wyrwa, która powstała podczas powodzi. – Praktycznie wszystkie obiekty publiczne są przywrócone do użytku, choć nie wszystkie działają tak jak przed 15 września. W ograniczonym zakresie funkcjonują np. przedszkole i żłobek, natomiast wszystkie szkoły działają już jak przed powodzią.

Głuchołazy przywracają komunikację w mieście

Dla gminy głównym wyzwaniem jest teraz przywrócenie normalnego funkcjonowania komunikacji w mieście. – Chodzi nie tylko o drogi, ale również o chodniki. Dziś rano na jednym z nich odkryliśmy zapadlisko doszło do zapadliska. Na bieżąco to naprawiamy. Dla nas problemem jest przebudowa drogi krajowej nr 40. To jest główna droga przecinająca Głuchołazy. Odpowiada za nią Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mamy nadzieję, że prace szybko się skończą.

Odbywają się też remonty zalanych mieszkań. – Oprócz tego, że takich remontów potrzebują osoby prywatne, to nasza gmina ma 100 mieszkań komunalnych. Chcemy tę sprawę załatwić w przyszłym roku – zapowiada burmistrz Szymkowicz.