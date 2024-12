53-letnia kobieta została raniona w głowę. W okolicy policjanci ćwiczyli strzelanie

Poszkodowanej nic nie jest. Trwa śledztwo w sprawie

53-letnia kobieta po zdarzeniu została przewieziona do szpitala w Działdowie, gdzie okazało się, że jej obrażenia nie są poważne. Po wyciągnięciu kuli poszkodowana opuściła szpital.

- 53-latka miała ranę głowy. Udzielono jej pomocy, została przetransportowana do szpitala z raną niezagrażającą jej życiu. Przedmiot, którym została zraniona, został usunięty z rany i zabezpieczony do dalszych badań. Kobieta po krótkiej hospitalizacji wróciła do domu - powiedział w rozmowie z RMF FM podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.