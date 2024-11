Ile osób było na Marszu Niepodległości? Jest komunikat

Z ronda Dmowskiego w kierunku błoń Stadionu Narodowego ruszył Marsz Niepodległości. W tym roku marsz odbywa się pod hasłem "Wielkiej Polski moc to my". Podczas marszu obowiązuje wydane przez wojewodę mazowieckiego rozporządzenie zakazujące noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości poinformowało o incydencie na trasie - tuż po rozpoczęciu marszu ktoś miał rozlać substancję zapachową, służącą do odstraszania dzikich zwierząt.