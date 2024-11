15:35 Prezydent Andrzej Duda w Marszu Niepodległości. Kancelaria publikuje nagranie

15:29 Policja: interwencje wobec 75 osób z materiałami pirotechnicznymi

"Do godziny 14 policjanci pełniący służbę przy zabezpieczeniu zgromadzeń odbywających się w centrum miasta podjęli interwencje wobec 75 osób posiadających materiały pirotechniczne. Zabezpieczono: 212 rac, 440 petard, 201 flar, 22 tzw. stroboskopy i 2 wyrzutnie" - podaje profil stołecznej policji.

15:25 Marsz już na Moście Poniatowskiego, na rondzie Dmowskiego wciąż tłum

Marsz Niepodległości, który przed godz. 15:00 wyruszył z ronda Dmowskiego w Warszawie, przechodzi przez most Poniatowskiego. Rondo Dmowskiego, skąd marsz wyruszył, wciąż pełne jest manifestantów. Na trasie przemarszu rozstawione zostały metalowe barierki, widać znaczne siły policji, a także Straży Marszu Niepodległości.

15:16 Incydent na trasie marszu. "Policjanci udzielili pomocy"

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że funkcjonariusze udzielili pierwszej pomocy mężczyźnie, który idąc Krakowskim Przedmieściem potknął się i upadając doznał urazu głowy. "Na miejsce wezwano także załogę Pogotowia Ratunkowego, która przejęła poszkodowanego" - napisano w komunikacie, załączając zdjęcia.

15:05 Stowarzyszenie Marsz Niepodległości: Na trasie rozlano hukinol

„Na trasie marszu rozlano hukinol” - alarmuje we wpisie na platformie X Stowarszyszenie Marsz Niepodległości. Hulinol to środek zapachowy, odstraszający dzikie zwierzęta, m.in. sarny, dziki i jelenie. „Gratulujemy pomysłowości – Marsz przejdzie, ale smród w Warszawie pozostanie!” - napisano.

15:01 Przemysław Czarnek zamieścił zdjęcia na swoim profilu

14:57 Trzaskowski: Jeśli pojawią się jakieś nieprawidłowości, będziemy wnioskować o rozwiązanie marszu

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oświadczył, że służby monitorują sytuację w czasie Marszu Niepodległości w Warszawie. Zapowiedział, że jeżeli pojawiają się symbole zakazane przez polskie prawo; nawoływanie do nienawiści, to będzie natychmiastowa reakcja władz miasta. - Będziemy wnioskować o rozwiązanie marszu – pwiedział.

14:36 Marsz Niepodległości ruszył z ronda Dmowskiego

Fotorzepa/Jakub Czermiński

14:24 Na marszu przemawia Bartosz Malewski

Bartosz Malewski Fotorzepa/Jakub Czermiński

14:19 Pojawił się Krzysztof Bosak

Krzysztof Bosak na Marszu Niepodległości Fotorzepa/Jakub Czermiński

13:58 Gromadzą się uczestnicy Marszu Niepodległości

Fotorzepa/Jakub Czermiński

Fotorzepa/Jakub Czermiński

Fotorzepa/Jakub Czermiński

Fotorzepa/Jakub Czermiński

Fotorzepa/Jakub Czermiński

13:38 Jeszcze przed rozpoczęciu Marszu Niepodległości policja zatrzymała 36 osób

Jeszcze przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości, do godziny 12., policjanci zatrzymali 36 osób – poinformowała na portalu X Komenda Stołeczna Policji. "Policjanci zabezpieczający centrum miasta w miejscach, gdzie organizowane będą dzisiejsze zgromadzenia, do godziny 12 zatrzymali 36 osób, w tym: 30 posiadających narkotyki oraz 6 osób poszukiwanych. Jedna z nich figurowała w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS)" - poinformowała na portalu X Komenda Stołeczna Policji. Dodano, że do jednostek Policji doprowadzono również osoby posiadające niebezpieczne przedmioty między innymi noże, pałki teleskopowe i kastet.

13:37 Stołczna policja publikuje listę utrudnień dla kierowców

13:15 Andrzej Duda: Polska jest dziś częścią wolnego świata, jest częścią UE i NATO

- Niepodległa, suwerenna Polska jest częścią wspólnot narodowych - Unii Europejskiej i NATO - mówił prezydent Andrzej Duda podczas oficjalnej części uroczystości Narodowego Święta Niepodległości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Czytaj więcej Społeczeństwo Andrzej Duda: Polska jest dziś częścią wolnego świata, UE i NATO - Niepodległa, suwerenna Polska jest częścią wspólnot narodowych - Unii Europejskiej i NATO - mówił prezydent Andrzej Duda podczas oficjalnej części uroczystości Narodowego Święta Niepodległości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

12:11 Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie rozpoczynają się centralne obchody

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie rozpoczęły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy, marszałka Sejmu Szymona Hołowni i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W uroczystościach bierze również udział m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i szef MSZ Radosław Sikorski. Uroczystość rozpoczęła się od uroczystej odprawy wart. Meldunek prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP złożył szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła.

11:32 Tusk: Pamiętajmy o tym nie tylko 11 listopada

10:52 Policja: uroczystości w całym kraju, czuwamy nad bezpieczeństwem

10:33 Robert Bąkiewicz opublikował wpis. "Szykują się na coś?"

10:12 Policja przypomina: obowiązuje zakaz noszenia broni

10:02 Stowarzyszenie Marsz Niepodległości radzi, jak rozpoznać wolontariuszy

09:37 Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zapowiada zmiany tras

W poniedziałek, 11 listopada w Warszawie zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, a pojazdy komunikacji miejskiej zmienią trasy – zapowiedział Zarząd Transportu Miejskiego.

Manifestacja w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości co roku przechodzi przez Warszawę. Od 2011 roku wydarzenie organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości, korzystając z przepisów dotyczących zgromadzeń cyklicznych. W tym roku wojewoda mazowiecki wydał dwie decyzje odmawiające stowarzyszeniu przyznania statusu takiego zgromadzenia.

Marsz został zaplanowany na godz. 14-20. Sam przemarsz spod Ronda ma się rozpocząć ok. godz. 14.30, na błonia Stadionu Narodowego uczestnicy powinni dotrzeć ok. godz. 16.30. Jednak wydarzenia związane z marszem odbywać się będą w Warszawie już wcześniej.

Trasa Marszu Niepodległości 2024 Stowarzyszenie Marsz Niepodległości

Marsz Niepodległości w Warszawie

Stołeczny ratusz zaleca, żeby kierowcy, w miarę możliwości omijali ścisłe centrum Warszawy. Przypomina, że ulice w pobliżu uroczystości, wydarzeń i przemarszów mogą być zamykane dla ruchu, podobnie jak ulice poprzeczne. Autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami na trasach uroczystości, zgromadzeń, przemarszów i 34. Biegu Niepodległości oraz ulicami poprzecznymi, będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi. Możliwe są także skrócenia tras i chwilowe wstrzymania ruchu.

W poniedziałek, 11 listopada, na trasy zmienione będą kierowane tramwaje linii: 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26 i 33 oraz autobusy: 102, 106, 107, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 138, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 200, 202, 409, 500, 503, 507, 509, 517, 519, 525, N12, N13, N46, N62 i N63. Na trasy nie wyjadą natomiast tramwaje linii: 13 i 22 oraz autobusy linii: 126 i 160.

Jak poruszać się po Warszawie 11 listopada?

Warszawski ratusz zachęca do korzystania z metra oraz Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich (przypomnijmy, że obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich rodzajów WTP i KM). W poniedziałek 11 listopada w w godz. 11-19 metro będzie kursowało częściej niż zazwyczaj w święto – M1 co około 4 minuty, a M2 co około 5 minut. W razie potrzeby do ruchu zostaną skierowane dodatkowe składy.

„Tego dnia na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego (wtp.waw.pl – red.) i w mediach społecznościowych prowadzona będzie relacja na żywo ze zmian w ruchu drogowym i kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. Na ulicach, w ważnych komunikacyjnie punktach, będzie pracowali informatorzy i pracownicy nadzoru ruchu” – czytamy na stronie wtp.waw.pl.