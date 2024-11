Kaczyński: Wybieramy się na Marsz Niepodległości z jedną intencją

Jarosław Kaczyński mówił, że „wielu członków PiS wybiera się na Marsz Niepodległości". - Przede wszystkim po to, by Polska trwała, by państwo polskie trwało, by naród polski trwał, by Polska była krajem suwerennym a naród był grupą, która nie jest poddawana wszelkiego rodzaju lewackim eksperymentom, które niszczą podstawowe struktury społeczne, niszczą tożsamość zarówno narodową, ale także tę w wymiarze indywidualnym – dotyczy to nawet płci – krótko mówiąc temu wszystkiemu, co dziś zmierza do zniszczeniu naszej cywilizacji. A ta cywilizacja, szczególnie w wydaniu europejskim, w wydaniu państwa dobrobytu to jest najbardziej życzliwa cywilizacja, jaka kiedykolwiek powstała w dziejach świata. Najbardziej życzliwa człowiekowi, zwykłemu człowiekowi – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jak dodał, mówiąc o europejskiej cywilizacji, „my chcemy ją obronić”. - My doskonale wiemy, że jej źródła tkwią w chrześcijaństwie i wiemy, że to wszystko, co z tego wynika, powinno być także obronione – kontynuował prezes PiS Jarosław Kaczyński. - To jest nasz cel. Możemy się w różnych sprawach różnić, ale w tych sprawach powinniśmy być całkowicie zjednoczeni – dodał.

Jarosław Kaczyński: Chodzi o całkowite zniszczenie praworządności

Jarosław Kaczyński powiedział, że „mamy do czynienia także z innymi problemami, które są - jak sądzę - powodami gromadzenia się wielkiej ilości naszych obywateli w trakcie marszu”. - Chodzi o to, co dzisiaj dzieje się w Polsce. Bo to, co dzieje się w Polsce zagraża i polskiemu państwu, i polskiemu narodowi, rodzinie, społeczeństwu. Chodzi o całkowite zniszczenie systemu praworządności, obowiązywania prawa – przekonywał Kaczyński.