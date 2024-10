„The Guardian": Organizacje pozarządowe przypominają Donaldowi Tuskowi o prawach człowieka

„W czasie, gdy Polska przygotowuje się do wyborów prezydenckich, mających odbyć się w maju, Tusk zasygnalizował w sobotę, że kampania skupi się na imigracji, zobowiązując się do zredukowania liczby nielegalnych imigrantów do 'minimum' i 'odzyskania 100-procentowej kontroli nad tym, kto wjeżdża i kto wyjeżdża z Polski” - pisze brytyjski dziennik.



„The Guardian": Koalicjanci zaniepokojeni słowami Donalda Tuska

Szczegóły nowej strategi migracyjnej Polski Tusk ma przedstawić 15 października, po przyjęciu go przez rząd. Na razie Tusk nie wyjaśnił w jaki sposób Polska chciałaby odmówić prawa do azyli mimo konwencji międzynarodowych, których jest stroną i które takie prawo gwarantują.



„The Guardian” zauważa przy tym, że członkowie koalicji tworzącej rząd Tuska są zaniepokojeni wypowiedzią Tuska. Cytuje w tym kontekście Szymona Hołownię, marszałka Sejmu, który stwierdził, że Tusk przemawiał jako lider KO, a nie premier. A Krzysztof Śmiszek, europoseł Lewicy, były wiceminister sprawiedliwości przypomina, że „praworządność oznacza również poszanowanie prawa międzynarodowego”.