W Rosji kłótnie o teorię Darwina. "Niemoralna i kolonizatorska"

Ataki na Darwina związane z polityką Putina

Badania opinii publicznej z wiosny obecnego roku wykazały, że większość Rosjan waha się. Ponad 62 proc. uważa, że w szkołach powinien być nauczany zarówno ewolucjonizm, jak i kreacjonizm (ale ponad 60 proc. sprzeciwia się usunięciu teorii Darwina ze szkół). Przy tym po mniej więcej jedna czwarta pytanych twierdzi, że człowiek jest tworem boskim lub efektem ewolucji.

Moskiewscy publicyści wiążą wyniki z „przywyknięciem opinii publicznej do małpiego problemu”. Pierwszy raz bowiem awantura o teorię Darwina wybuchła w 2006 roku, gdy uczennica z Petersburga Maria Szrajber (a właściwie jej ojciec) podał do sądu rosyjskie ministerstwo oświaty za naruszanie praw człowieka poprzez „narzucanie w szkołach teorii Darwina”.

Czytaj więcej Społeczeństwo Zaginiona biblioteka Karola Darwina otwarta po raz pierwszy w historii Biblioteka Karola Darwina przez wiele dekad uchodziła za zaginioną. Udało się jednak odtworzyć. Po raz pierwszy w historii tysiące książek z jego prywatnej biblioteki stały się dostępne. Dzięki temu każdy może sprawdzić, co czytał twórca teorii ewolucji.

Sąd oddalił pozew, ale niechęć do teorii ewolucji co kilka lat powraca do publicznych dyskusji. Niezależni publicyści wiążą to bezpośrednio z rządami Putina i jego polityką „powrotu do tradycyjnych wartości”. – Poraża szybkość, z jaką Rosja stacza się w bagno obskurantyzmu – stwierdził uczony Oleg Pankow.

Naukowcy krytykują podręczniki, ale nie sprzeciwiają się politykom

W Rosji istnieją już szkolne podręczniki biologii napisane z pominięciem teorii Darwina, ale rzadko można je spotkać w szkołach, bowiem wywołują falę kpin. „Na stronie 212 czytamy, że do grzechu pierworodnego samice komarów żywiły się sokiem roślin, ponieważ w nich, możliwe (!) zawarta była hemoglobina. Należy przypuszczać, że wstrząśnięte upadkiem Adama i Ewy, samice rzuciły się na krew ssaków. Dlaczego autor nie wyjaśnił, jaką funkcjonalną rolę odgrywała hemoglobina w komórkach roślin zielonych i w jaki sposób rośliny natychmiast jej się pozbyły” – bezlitośnie krytykował jeden z nich biolog prof. Siergiej Mamontow doliczywszy się w książce kilkuset błędów merytorycznych.

Obecnie jednak naukowcy jakby pod ziemię się zapadli. „Niesamowite, ani Rosyjska Akademia Nauk, ani całe te środowisko nawet nie pisnęło” – zdumiał się emigrant i opozycjonista Aleksandr Niewzorow.