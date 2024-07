Historyczne przekazy dowodzą, że deser tiramisu wymyśliła sprytna właścicielka domu publicznego w centrum Treviso

Gdy w 2021 roku zmarł właściciel restauracji, Ado Campeol, jego również żegnano jako „ojca tiramisu”, choć sam nigdy nie twierdził, by je wymyślił. Włoska prasa tak jednak nie pisała po śmierci jego żony Alby, mimo że miała znacznie większy wkład w powstanie tiramisu.

Włoskie regiony spierają się o autorstwo tiramisu

Istnieją jednak przekazy wskazujące, że już w 1938 roku taki (lub bardzo podobny) deser podawano w restauracji Vetturino w miejscowości Pieris, w sąsiednim regionie Friuli. A między sąsiednimi regionami (Friulia i Treviso) trwa do dziś zajadły spór, gdzie deser został stworzony.

Włoska Akademia Tiramisu (istnieje taka, a jakże) „prawie na pewno” przyznaje jednak autorstwo dania Treviso. Tyle, że w samym Treviso cukiernik Carminantonio Iannaccone twierdzi, że to on stworzył pierwsze tiramisu. Iannaccone był dostawcą słodyczy do restauracji „Le Beccherie” jeszcze pod koniec lat 60.

Czy tiramisu było viagrą XIX wieku?

Faktem jest, że sama nazwa deseru zaczęła się pojawiać w książkach kucharskich (włoskich i nie tylko) oraz przewodnikach turystycznych po 1981 roku. Ale Akademia Tiramisu umieszcza powstanie dania w początkach XIX wieku i w okolicznościach nieco zabawnych.

„Historyczne przekazy dowodzą, że deser wymyśliła sprytna właścicielka domu publicznego w centrum Treviso. Signora, która zarządzała przybytkiem, sporządziła deser-afrodyzjak, który oferowała gościom na zakończenie wieczoru i przed pójściem do domu. By dodać im sił i rozwiązać ich ewentualne problemy, które mogli mieć w związku z wypełnianiem swych obowiązków małżeńskich po powrocie do żon” – pisze Akademia na swojej stronie internetowej o stworzeniu „naturalnej Viagry XIX wieku”.