Podczas Future Frombork Festivalu chcemy pokazać jak istotne są technologie kosmiczne dla rozwoju gospodarki i jaki mają wpływ na rozwój innych sektorów oraz jakie działania powinniśmy podejmować, żeby działać lepiej i sprawniej. Ważne by ten głos dotarł do polityków, by oni lepiej rozumieli tę branżę i zapewniali mechanizmy wsparcia - ocenia Jerzy Żurek, związany z Grupą Polsat Plus, ekspert, nauczyciel akademicki i były dyrektor Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego.