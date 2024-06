Sondaż: Czy rząd dyskryminuje Kościoły lub związki wyznaniowe?

Przedstawiciele Kościołów, z którymi rozmawiała „Rz”, wskazują, że podobnie rzecz ma się z Funduszem Kościelnym. Wszyscy są zgodni, że trzeba go zreformować, ale najpierw trzeba powiedzieć społeczeństwu, co i kiedy zostało Kościołom odebrane, co zostało zwrócone. Ile państwo dotąd zapłaciło, ile jest jeszcze ewentualnie winne. – Nie zapominajmy, że powstanie funduszu było związane z nadużyciami państwa wobec Kościołów i że za jego pomocą państwo chciało wynagrodzić to, co narozrabiało – mówi ks. mitrat Doroteusz Sawicki z Kościoła prawosławnego. – A dziś oczekuje się od nas zgody na to, by państwo wyzbyło się wyrzutów sumienia, nie dając nic albo dając bardzo mało w zamian – konkluduje.