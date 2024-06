Na kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego prestiżowy waszyngtoński instytut badania opinii publicznej Pew opublikował sondaż, z którego wynika, że 76 proc. Polaków odnosi się pozytywnie do Unii. To najlepszy wynik wśród wszystkich badanych krajów. Tylko 21 proc. z nas niechętnie odnosi się do integracji.

Na drugim biegunie znajduje się Francja. Od 2017 roku prezydentem pozostaje Emmanuel Macron, a kraj nie miał od dekad tak zaangażowanego w rozwój integracji przywódcy. A jednak tylko 52 proc. Francuzów pozytywnie odnosi się do zjednoczonej Europy, podczas gdy niewiele mniej (47 proc.) ma do niej stosunek nieprzychylny.

Unia Europejska gwarantem bezpieczeństwa

– Doświadczenia ostatnich lat uświadomiły Polakom, że Unia jest gwarantem wartości, które są im drogie: demokracji, rządów prawa, poszanowania praw mniejszości. Wiedzą też z historii, że bez Unii polskie państwo może nie przetrwać. Francuzi widzą zaś we Wspólnocie konia trojańskiego, który wprowadza ultraliberalne reformy niszczące państwo socjalne. Żyją też złudzeniem, że i bez zjednoczonej Europy będą mieli silne państwo narodowe. Prawda jest inna: Francja była mocarstwem kolonialnym, a bez imperium jest wielkości połowy chińskiej prowincji – mówi „Rzeczpospolitej” Thomas Pellerin-Carlin z paryskiego Instytutu Delorsa.

O ile jednak w pierwszych latach po upadku komunizmu oraz zaraz po przystąpieniu do Wspólnoty integracja łączyła wszystkie duże siły polityczne w Polsce, o tyle dziś ta jedność staje pod znakiem zapytania. O ile 89 proc. Polaków związanych z lewicą deklaruje pozytywne podejście do Unii Europejskiej, o tyle wśród elektoratu prawicy ten wskaźnik spada do 62 proc.