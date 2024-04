Siedem osób — w tym Polak — zginęło 1 kwietnia w ataku wojsk izraelskich na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Celem ataku sił Izraela były oznaczone pojazdy organizacji humanitarnej World Central Kitchen (WCK), która dostarczała żywność dla mieszkańców Strefy Gazy (po ataku zawiesiła działalność w regionie).

Po tym, jak izraelskie wojsko zaatakowało konwój, premier Izraela Beniamin Netanjahu oświadczył, że „doszło do tragicznego wypadku, w którym siły izraelskie nieumyślnie uderzyły w niewinnych ludzi”. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się do Izraela o wyjaśnienia w związku z atakiem, w którym zginął Polak. Sytuację zaogniły jednak wypowiedzi ambasadora Izraela w Warszawie. Jakow Liwne reagował na krytykę wojska izraelskiego po ataku na wolontariuszy w Strefie Gazy twierdzeniem, że „antysemici zawsze pozostaną antysemitami”. Z kolei w dwugodzinnym wywiadzie dla Kanału Zero nie chciał przeprosić za atak, w którym zginął m.im. Damian Soból. — Ubolewamy nad tym, co się stało, ale ważne jest to, aby zrozumieć, jak do tego doszło, co konkretnie się wydarzyło. To jest strefa wojny — twierdził. Dopiero później zmienił retorykę.



Śmierć Polaka w Strefie Gazy. Izrael powinien zapłacić odszkodowanie? Wyniki sondażu

O tym, że Izrael powinien wypłacić odszkodowanie rodzinie polskiego wolontariusza, który wraz z sześcioma innymi działaczami WCK zginął w wyniku ostrzału konwoju humanitarnego (bez względu na to, czy był to wypadek, czy „jakakolwiek inna sytuacja”), mówił m.in. prezydent Andrzej Duda. O stanowisko Polaków w tej sprawie Radio ZET zapytało w sondażu, przeprowadzonym przez IBRiS.



Na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem Izrael powinien wypłacić odszkodowanie rodzinie polskiego wolontariusza zabitego w Strefie Gazy?” pozytywnej odpowiedzi udzieliło niemal 84 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 6,5 proc. respondentów. 9,7 proc. pytanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.