Nikt nie odróżnia Tadżyka od Kirgiza

Na ulicy nikt nie odróżnia Tadżyka od na przykład Kirgiza. Dlatego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kirgizji wezwało obywateli swego kraju, by powstrzymali się od podróży do Rosji. Z kolei liderzy tadżyckich diaspor w Rosji przygotowali dla swych społeczności „rekomendacje”, m.in. unikania masowych imprez czy wychodzenia z domu po zmroku.

Jednocześnie rosyjscy pracodawcy masowo zatrudniający imigrantów z Azji Środkowej zażądali od swych pracowników pochodzących stamtąd natychmiastowego dostarczenia aktualnych danych osobowych. Lokalne władze z kolei „biorą pod szczególną kontrolę miejsca zamieszkania emigrantów” lub „aktywnie sprawdzają” ich.

W sieciach społecznościowych już krążą wezwania do pogromów i samosądów, np. w stosunku do pracowników salonu fryzjerskiego w prowincjonalnym Tejkowie, gdzie przez kilka miesięcy pracował jeden z aresztowanych.

– Ludzie, którzy do tego wzywają, powinni być pociągnięci do odpowiedzialności dlatego, że to prowokuje destabilizację wewnątrz kraju. Walka z imigrantami nieuchronnie doprowadzi do zaostrzenia sytuacji – powiedział znany z imperialistycznych poglądów deputowany Konstantin Zatulin. Przynajmniej część elity rządzącej zaczęła się orientować, że jeśli nastroje społeczne nie zostaną opanowane, doprowadzi to do jakiejś tragedii.

Za wszelką cenę przypodobać się Putinowi

Większość polityków, nie zwracając jednak uwagi na to, co czuje i jak się zachowuje społeczeństwo, stara się za wszelką cenę przypodobać Władimirowi Putinowi. A on cały czas szuka „ukraińskiego śladu” w zamachu na Crocus City Hall.