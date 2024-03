Sondaż: Jak Polacy oceniają słowa papieża Franciszka o Ukrainie i "białej fladze"?

W związku z wypowiedzią papieża ukraiński MSZ wezwał nuncjusza apostolskiego, którego poinformował o rozczarowaniu wypowiedzią Franciszka. Szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba, podkreślił, że jedyną flagą, jaką ma Ukraina, jest niebiesko-żółta flaga narodowa, a prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski stwierdził, że prawdziwy Kościół to kapelani wspierający żołnierzy na froncie, a nie ktoś, kto z odległości 2,5 tys. km od konfliktu podejmuje próbę „wirtualnych mediacji”.



Czytaj więcej Dyplomacja Rosjanie komentują słowa papieża o "białej fladze". "Apel, by Zachód uznał swój błąd" - Słowo negocjować to odważne słowo. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować – powiedział papież Franciszek w szwajcarskiej telewizji RSI. Do słów tych odniosła się rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa.

Słowa papieża ze zrozumieniem przyjęła natomiast Rosja. Rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa, uznała je za wezwanie do Zachodu, aby zmienił swoją błędną politykę wobec Rosji i zaprzestał do dążenia do zadania jej „strategicznej porażki” na Ukrainie.



Sondaż: 55 proc. badanych z wykształceniem wyższym negatywnie ocenia wypowiedź papieża Franciszka o „białej fladze”

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak oceniają słowa papieża Franciszka o Ukrainie i „białej fladze”.



17,7 proc. badanych ocenia je pozytywnie.