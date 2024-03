Na Polskę spadł balon z napisami cyrylicą. Trzeci taki przypadek w 48 godzin

O sprawę pytani ministra obrony, Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Wczoraj mówiłem o jednym balonie meteorologicznym, służby cywilne zajmują się tą sprawą, wydaje się, że dzisiaj jest podobna sytuacja, że też jest to balon meteorologiczny. Ale oczywiście te przypadki będą przedmiotem kolejnego komitetu ds. bezpieczeństwa, który będzie zwołany w przyszłym tygodniu. Wiem że prezydent planuje RBN przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, po wizycie w USA będzie zwołany komitet ds. bezpieczeństwa narodowego, któremu przewodniczę. Będziemy rozmawiali o tych kilku przypadkach balonów meteorologicznych, które znalazły się na terytorium Rzeczpospolitej. Działaniami w tej sprawie kieruje policja — powiedział.



W 2023 roku głośno było o chińskim balonie nad USA

W 2023 roku głośno było o chińskim balonie, który pojawił się nad terytorium Stanów Zjednoczonych. Chińczycy twierdzili, że był to cywilny balon meteorologiczny, który zboczył z kursu. Amerykanie twierdzili jednak, że był to balon szpiegowski — i, na rozkaz prezydenta Joe Bidena, zestrzelili go u zachodniego wybrzeża USA. Doprowadziło to do kryzysu w relacjach dyplomatycznych między USA a Chinami i odwołania, w ostatniej chwili, wizyty sekretarza stanu USA, Antony'ego Blinkena, w Pekinie (do wizyty doszły kilka miesięcy później).



W 2023 roku o pojawianiu się w rejonie Tajwanu i w przestrzeni powietrznej Tajwanu chińskich balonów informowały władze w Tajpej.



W grudniu 2022 roku w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta, która — jak się kilka miesięcy później okazało — spadła ostatecznie w lesie pod Bydgoszczą. Rakieta, jak się okazało, była nieuzbrojona (miała betonową głowicę).