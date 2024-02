Jak zwalczyć polaryzację wśród Polaków? Wawrzyniec Smoczyński: W dialogu

To pierwsza edycja tego projektu?

Pierwsza, która dotyczy poglądów na tematy krajowe. W edycjach, które miały miejsce w innych krajach, wzięło już udział blisko 300 tysięcy osób. Wyniki są ciekawe, również na poziomie międzyludzkim – uczestnicy byli zaskoczeni, jak ciekawe i inspirujące są te rozmowy. Ten projekt daje nadzieję na wyjście z głębokich podziałów, które są plagą różnych krajów.

Polaryzacja to temat uniwersalny. Co będzie efektem tego projektu? Będą relacje z tych rozmów?

Tak. Fundacja, którą kieruję, zajmuje się szukaniem różnych sposobów na przełamywanie polaryzacji. To nasz czwarty projekt. Nie będziemy jako Fundacja obecni przy tych rozmowach, natomiast przeprowadzimy badanie ewaluacyjne i wywiady pogłębione z osobami, które wzięły w nich udział. Powstanie raport, który nam powie, o czym uczestnicy projektu rozmawiali, jakie to było dla nich doświadczenie, jak przebiegły te rozmowy – czy były fajne, trudne – i co można z tego wynieść dla innych programów o być może większej skali.

Tematy rozmów proponuje Fundacja?

Niczego nie chcemy narzucać. Część osób będzie rozmawiać na tematy, o które pytamy przy rejestracji do udziału w projekcie. Jeśli ktoś chce zapisać się na rozmowę, to może to zrobić poprzez stronę PolskaRozmawia.pl. Wystarczy wypełnić krótką ankietę o poglądach, zajmuje to półtorej minuty. Pytania dotyczą różnych rzeczy: m.in. migracji, Kościoła, dumy z polskości, aborcji. Na podstawie odpowiedzi algorytm dobiera nam osobę, która na te same kwestie odpowiedziała inaczej niż my. Gdy uczestnik zostanie z kimś połączony, dostanie informację o tym, gdzie były różnice zdań. To jest punkt wyjścia do rozmów.