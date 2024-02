24 lutego minie druga rocznica agresji Rosji na Ukrainę – część uchodźców wojennych przyjechała do Polski. Obecnie mieszka ich u nas około miliona, głównie kobiet z dziećmi (plus kolejne ok. 1,5 mln Ukraińców, którzy byli tu przed wojną). Naukowcy z Interdyscyplinarnego Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie przy Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ponownie po blisko dwóch latach zbadali środowisko ukraińskich uchodźczyń.

Jakie Ukrainki przyjechały do Polski? To głównie klasa średnia

– Badania pokazały, że od momentu kiedy robiliśmy pierwsze badania zaszły wśród nich zmiany – mówi „Rzeczpospolitej” dr hab. prof. UKEN Piotr Długosz, kierownik badania. – Uchodźczynie wojenne się usamodzielniły, mieszkają w wynajmowanych mieszkaniach, lepiej znają język polski i pracują i bardziej aktywnie walczą z problemami psychicznymi, które się często pojawiają – wylicza prof. Długosz. Badania zrealizowano na przełomie października i listopada 2023 r. Do analizy zakwalifikowano 466 ankiet.

Znajomość języka polskiego deklaruje ok. 45 proc. kobiet, które uciekły przed wojną z Ukrainy

Większość badanych przebywa w Polsce od roku i dłużej. Trzy czwarte mieszka w Polsce w dużych miastach powyżej 500 tys. i aż 66 proc. zamieszkuje w wynajętych przez siebie mieszkaniach, pokojach. Wynika to głównie stąd, że większość pochodzi z dużych miast (powyżej 500 tys.), ze wsi tylko 6 proc. Średnia wieku uchodźczyń wynosi 44 lata, 83 proc. posiada wykształcenie wyższe, 53 proc. przyjechało z dziećmi. To reprezentantki ukraińskiej klasy średniej – 65 proc. pochodzi z rodzin dobrze sytuowanych. Do polskiej szkoły uczęszcza 47 proc. ich dzieci, do ukraińskiej online 8 proc., do polskiej i ukraińskiej 27 proc., ale aż 18 proc. nie podejmuje edukacji nigdzie.

Uchodźczynie z Ukrainy. Połowa Ukrainy pracuje, reszta ma problemy językowe

Z sondażu wynika, że uchodźczynie najlepiej oceniły na skali (od 1 do 5) stan bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, transport miejski, edukację własną. Najniżej oceniono wynagrodzenie za pracę, sytuację finansową rodziny oraz pracę i opiekę zdrowotną.