Pokaz fajerwerków w Dolinie Pięciu Stawów. Nagroda za wskazanie sprawcy

Jeżeli odpalasz fajerwerki, rób to ostrożnie i stosuj się do instrukcji. Zapewnij bezpieczeństwo i spokój swoim zwierzakom. Piłeś? Nie wsiadaj za kierownicę - to sylwestrowy apel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wpis w mediach społecznościowych dotyczący świętowania końca roku zamieścił też Donald Tusk.