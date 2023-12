Alkohol? Lepiej pić częściej i mniej niż rzadziej, ale więcej. To lepsze dla wątroby

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Polacy piją coraz mniej wódki. Ale małpki trzymają się mocno Sprzedaż wódki w Polsce spadła aż o 10 proc. w ciągu roku, na co wpływ miała inflacja i spadek realnych dochodów. Wódkę czystą powoli wypierają wódki smakowe.

Badanie: Częstsze picie małych ilości alkoholu lepsze niż rzadsze picie dużych dawek

Badaczka zaznaczyła, że jednym z najważniejszych wniosków z badania jest to, że dla wątroby codzienne wypijanie małych dawek alkoholu lepsze jest niż jego rzadsze picie, ale w dużych ilościach.

Jednocześnie podkreśliła jednak, że równie istotne jest to, że czynniki ryzyka nakładają się na siebie, co sprawia, że zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia marskości wątroby. Co to oznacza? Jak podkreślają badacze, jeśli pił alkohol w nadmiarze – upijając się – a jednocześnie miał predyspozycje genetyczne, to w jego przypadku ryzyko było aż sześciokrotnie większe niż u osoby nieprzekraczającej dziennych limitów spożycia alkoholu i bez predyspozycji genetycznych.

Choć dużą rolę w tej kwestii odgrywają predyspozycje genetyczne, to badanie sugeruje także, że jednym z kluczowych czynników jest sposób spożywania alkoholu. „Wypicie 21 jednostek alkoholu w ciągu kilku sesji jest bardziej szkodliwe niż rozłożenie ich równomiernie w ciągu tygodnia” – czytamy w badaniu.

W badaniu naukowcy zwrócili także uwagę na to, że po pandemii COVID-19 więcej osób zaczęło pić większe ilości alkoholu. Od początku pandemii aż o 20 proc. wzrosnąć miała liczba przypadków chorób wątroby, a także zgonów związanych ze spożyciem alkoholu. Eksperci są zdania, że ich badanie pozwoliło im uzyskać narzędzia, które niezbędne są do identyfikowania najbardziej zagrożonych osób. Dzięki temu bardziej skutecznie interweniować będzie można w przypadku tych, którzy najbardziej zagrożeni są chorobami związanymi ze spożywaniem alkoholu.

Choroby wątroby są jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów na całym świecie. Jak czytamy w badaniu, 2–3 proc. światowej populacji cierpi na marskość wątroby lub inne choroby tego narządu.