Demony, które zagrażają Rosji. Wśród nich są elfy

Są Ingrowie, będą Elfowie

Gdy jednak po jego wypowiedziach zaczęto go wyśmiewać natychmiast zwalił wszystko na media.

- Oni nie są zorganizowani (dlatego obecnie nie stanowią zagrożenia dla Rosji — red.) – wyjaśniał sens własnych wypowiedzi.

– Mamy na przykład taką narodowość Ingrowie (mieszkańcy północno zachodniej Rosji podbitej przez Josifa Stalina w wojnie z Finlandią w latach 1939-40 – red.). Kiedy z młodzieżą rozmawiasz na ten temat to odpowiadają: tak, Oxxymiron śpiewał „Ingria będzie wolna”(najsłynniejszy, rosyjski raper Miron Fiodorow, po protestach przeciw wojnie emigrował w 2022 roku — red.). Jest taki ruch, działają od dawna, są zorganizowani i występują przeciw Rosji. Oni są zagrożeniem. I z elfów też nie wolno się śmiać – tłumaczył, jak przestraszył się istot z powieści Tolkiena.

Rosja nie zgłasza pretensji terytorialnych do Śródziemia

- Mówiliśmy, że naród potrzebuje języka, i on już jest. Jest mapa Śródziemia, znaczy można wybrać miejsce, gdzie żyją elfy. Ogłosić, że jesteśmy elfami i pretendować do jakiegoś terytorium. Właśnie rozmawialiśmy o tym, że w Rosji nikt nie chce pretendować do państwa Śródziemia – opowiadał o dyskusjach na forum naukowym (tak przynajmniej było to przedstawiane w mediach), w którym brał udział i na którym pojawił się problem elfów.

I wydaje się, że prezydencki urzędnik Chudolejew zarówno na tym forum, jak i później występując w mediach był zupełnie trzeźwy.