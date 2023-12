Sommer przed dołączeniem do TVP była inspektorem w Dowództwie Wojsk Lotniczych. Wśród widzów Telewizji Polskiej szybko zyskała pseudonim "Chmurka".

Początkowo Sommer prezentowała prognozę pogody z Czesławem Nowickim, nazywanym "Wicherkiem". W rozmowie z "Polityką" mówiła o ciężkich początkach, które zamieniły się w przyjaźń.

- Zaczęło się od wrogości, potem przyszła zgoda i akceptacja, a skończyło się na przyjaźni - wspominała. - Wicherek mnie tępił, aż doszedł do wniosku, że mu nie zagrażam, jestem kobietą i zapowiadam pogodę w swoim stylu - mówiła.

Elżbieta Sommer na emeryturę przeszła w 2004 roku. W 2011 roku krytyczne komentowała ówczesne prezenterki pogody.

- Obecnie pogodynki słabo znają się na tym, co robią. Poza urodą nie mają często nic, czym mogłyby zainteresować widza (…). Nie są zbyt inteligentne, a przede wszystkim nie mają wiedzy o meteorologii, a to przecież podstawa w tym zawodzie. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Głupi uśmieszek nie zatuszuje braku wiedzy - mówiła dla "Plejady".

Elżbieta Sommer miała 87 lat.